聖嬰現象影響 高雄果樹開花率低

今年春雨少、聖嬰現象導致氣候不穩定，高雄大樹玉荷包、那瑪夏水蜜桃、六龜芒果等果樹開花均不理想，採收季的青梅結果率平均未達5成，受降雨不足影響最明顯。市長陳其邁表示，110口抗旱水井還沒用上，另在六龜十八羅漢山河段完成攔河堰工程增補地下水，水情目前算穩定。

農業局指出，今年氣候受聖嬰現象影響不穩定，恐影響作物開花結果，請各區公所注意。作物少果原因可能不只缺水，也跟農民種植習慣、修枝及施肥技術等因素有關，如達災損門檻，會邀農改場、農糧署及公所勘災確認，爭取現金救助。

甲仙地區農會收購桃源、那瑪夏、六龜及甲仙等地近千公頃青梅，農會總幹事曾海星發現，多處果園僅早花果樹順利生長，後期開花果樹沒著果，結果率約5成。六龜區長陳昱如說，六龜梅樹種植面積247.42公頃，結果率約2成，頂多3成。

「過年至今都沒下雨，桃源青梅收成是10年來最差的一次！」議員高忠德說，梅樹開花時雨水太少，整體減產4成，近日有廠商採購2萬斤青梅，農民無果可賣，還有不少人因果實小於5元硬幣被拒收。

曾海星說，農會開始收購手採梅，每公斤30元至32元，價格持平，不足10元硬幣青梅不利蜜餞加工，果實太小可製梅粉。

那瑪夏梅園地面散落不少落果，農民無奈說，今年果實少且小。種水蜜桃的曾姓農民說，果園結果率不到去年5成，擔心收入驟減。

南區水資源分署指出，高屏溪為高雄地區最重要供水來源，今年春雨偏少，氣象預報未來一季雨量為正常至偏少。市長陳其邁表示，高雄一天用水150萬噸，80萬噸來自高屏溪、伏流水32萬噸，加上鳳山水庫、阿公店水庫等儲水足以供應。伏流水最多可增至80萬噸、抗旱水井可供水30萬至35萬噸。