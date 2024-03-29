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屏東熱帶農業園區招商 公設預計明年2月完工

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」，縣府農業處今召開招商說明會，農業處長鄭永裕（中，站者）出席。圖／屏東縣政府農業處提供
屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」，縣府農業處今召開招商說明會，農業處長鄭永裕（中，站者）出席。圖／屏東縣政府農業處提供

屏東縣政府為活化及永續經營熱帶農業博覽會使用空間，因應在地農產業發展用地需求，與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」，預登記階段已確定有乖乖食品、大田海洋食品等知名食品廠商進駐，縣府農業處今開招商說明會，園區的公共設施預計2025年2月底完工。

為回應各界對廠業用地需求，屏縣府農業處今開招商說明會，宣布預計今年4月起公告後，受理各界投資人申請租賃或購買，並採隨到隨審機制，加速投資人取得土地。

農業處表示，屏東熱帶農業特色產業園區，提供產業產業用地面積約17.43公頃，公共設施面積約11.59公頃。此次預計共釋出57塊坵塊（50塊可供申租、7塊可供申購），每個坵塊面積預計約500坪，適合各界進駐投資。該區域周邊原有農科園區、高雄區農改場，又加上本園區設置，成為農產業發展重要核心聚落。

農業處表示，園區主要以招募農漁產品加工與食品製造業為主，除希望廠商就近採購在地農產品外，聘用在地員工，除可加值在地農產品，也可創造就業機會，更希望推動本園區成為「南向區域農業孵化基地」。

農業表示，園區開發案依據「產業園區委託申請設置規劃開發租售管理辦法」第二條規定，委託尚發營造股份有限公司辦理開發、設計、銷售作業。公告期間可至屏縣政府及農業處網站（最新消息）（https://www.pthg.gov.tw/plancib）、本產業園區租售網站（https://www.ptas.tw/）下載相關文件。

屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」，縣府農業處今召開招商說明會。圖／屏東縣政府農業處提供
屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」，縣府農業處今召開招商說明會。圖／屏東縣政府農業處提供
屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」，縣府農業處今開招商說明會，園區完工模擬圖。圖／屏東縣政府農業處提供
屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」，縣府農業處今開招商說明會，園區完工模擬圖。圖／屏東縣政府農業處提供
屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」，縣府農業處今開招商說明會，園區現況空拍圖。圖／屏東縣政府農業處提供
屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」，縣府農業處今開招商說明會，園區現況空拍圖。圖／屏東縣政府農業處提供

下載 屏東縣政府 投資人

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