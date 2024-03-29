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快來看金門日暈！民眾搶拍奇景 長者擔心是旱象

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門地區今天中午時分出現「日暈」奇景，有網友拍到在燕尾旁的日暈，相當特別。圖／摘自樂遊金門
金門地區今天中午時分出現「日暈」奇景，有網友拍到在燕尾旁的日暈，相當特別。圖／摘自樂遊金門

金門地區今天中午時分出現「日暈」奇景，一個超大光圈圍著太陽，看起來好像「天空之眼」，吸引不少民眾爭相搶拍並PO文，許多民眾嘖嘖稱奇，都說很幸運可以拍到這奇特的景象，但也有人憂心日暈是旱災的前兆，希望向來缺水的金門，不要再經歷前幾年的大旱。

「日暈」奇景現象是在中午時分發生，金門氣象站同時也po文提醒民眾，據了解，日暈為一種比較奇特罕見的大氣光學現象，形成原因是日光通過卷層雲時，受到冰晶的折射或反射，以致於太陽週邊圍繞著一圈環型光圈，如果天氣好、能見度佳，民眾甚至還能看到日暈光環內有有紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫七種顏色，位處正中的太陽相互搭襯，恰似天空有著瞳孔般的「天眼」。

而對於金門出現日暈現象，也有年長的民眾憂心恐怕是大旱的徵兆，擔心今年的天候將出現旱情。但大多數的年輕人都覺得很特別，是罕見的氣候異象，紛紛po文留念。

據了解，「日暈」多出現於春夏季節，民間有諺語說「日暈三更雨，月暈午時風」，其意思就是若出現日暈的話，夜半三更將有雨，若出現月暈，則次日中午會颳風。日暈在一定程度上可以成為天氣變化的一種前兆，出現日暈天氣有可能轉陰或下雨，但説這種現象可以預兆氣候的旱澇、地震則是沒有科學依據的。

根據金門氣象站資料顯示，本周日(31日)預期會有來自華南的雲雨系統會移入金門，各地區有機會出現短暫雷雨，提醒大家週末出門記得要攜帶雨具。

氣象站也說，本周氣溫都明顯往上升，夜間低溫也都在19~20度以上，要提醒大家的是這周天氣較濕熱，南風天多少有些反潮的現象，要多注意家中易發霉的地方要加強除溼。

金門地區今天中午時分出現「日暈」奇景，一個超大光圈圍著太陽，看起來好像「天空之眼」，金門氣象站也立刻po文分享，提醒大家觀測。圖／金門氣象站提供
金門地區今天中午時分出現「日暈」奇景，一個超大光圈圍著太陽，看起來好像「天空之眼」，金門氣象站也立刻po文分享，提醒大家觀測。圖／金門氣象站提供

奇景 金門

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