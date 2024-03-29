屏東熱帶農業產業園區招商 25家廠商出席

2024熱帶農業博覽會3月初閉幕，為活化園區空間，屏東縣政府開發熱帶農業產業園區，釋出每個「坵塊」面積約500坪、共57塊吸引進駐投資，今天招商說明會有25家廠商出席。

為活化及永續經營熱帶農博空間，因應在地農產業發展用地需求，屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」。為回應各界對用地需求，屏東縣農業處今天舉行招商說明會，除宣傳產業園區優勢，宣布4月起公告後，受理投資人申請租賃或購買，採隨到隨審機制，加速投資人取得土地。

依農業處資料，預計釋出57塊「坵塊」（即劃定特定基地範圍，每個坵塊面積約500坪），其中50塊供申租、7塊申購。當地除原有農科園區、高雄區農改場，又加上園區設置，將成為國內農產業發展重要核心聚落，適宜各界進駐投資

農業處技士劉于鳳接受電訪表示，先前預登記階段有乖乖食品、大田海洋食品等知名食品廠商進駐。今天有25家廠商參加第2階段招商說明會。園區預計明年底完工，部分廠商會同步興建工廠。

農業處新聞稿表示，園區主要以招募農漁產品加工與食品製造業為主，利於廠商就近採購在地農產品、聘用在地員工，除加值在地農產品，並創造當地就業機會，推動園區成為「南向區域農業孵化基地」。

另外，屏東四季如春、好山好水無汙染優質環境，除了生產優質農漁產品外，也為民眾旅遊選擇之一。因此，規劃上也響應農業六級化政策，園區可帶入觀光休閒、食農教育及農產行銷等多元功能。

2024屏東熱帶農業博覽今年2月3日至3月3日在屏東農業物產館、農業科技園區登場，活動以「精典泰迪熊」為題，規劃三大主題、18個特色館區。