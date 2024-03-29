快訊

下周雨勢一波波！晴朗好天氣只有2天 清明連假降雨熱區出爐

寶林茶室中毒案釀2死！周姓廚師無保請回、限制出境出海

地牛翻身！晚間19點11分台東規模4.0地震 最大震度3級

屏東熱帶農業產業園區招商 25家廠商出席

中央社／ 屏東縣29日電
2024熱帶農業博覽會3月初閉幕，為活化園區空間，屏東縣政府開發熱帶農業產業園區，釋出每個「坵塊」面積約500坪、共57塊吸引進駐投資，今天招商說明會有25家廠商出席。圖為熱帶農業博覽會會場。圖／屏東縣政府提供
2024熱帶農業博覽會3月初閉幕，為活化園區空間，屏東縣政府開發熱帶農業產業園區，釋出每個「坵塊」面積約500坪、共57塊吸引進駐投資，今天招商說明會有25家廠商出席。圖為熱帶農業博覽會會場。圖／屏東縣政府提供

2024熱帶農業博覽會3月初閉幕，為活化園區空間，屏東縣政府開發熱帶農業產業園區，釋出每個「坵塊」面積約500坪、共57塊吸引進駐投資，今天招商說明會有25家廠商出席。

為活化及永續經營熱帶農博空間，因應在地農產業發展用地需求，屏東縣政府與台糖公司合作開發「屏東熱帶農業特色產業園區」。為回應各界對用地需求，屏東縣農業處今天舉行招商說明會，除宣傳產業園區優勢，宣布4月起公告後，受理投資人申請租賃或購買，採隨到隨審機制，加速投資人取得土地。

依農業處資料，預計釋出57塊「坵塊」（即劃定特定基地範圍，每個坵塊面積約500坪），其中50塊供申租、7塊申購。當地除原有農科園區、高雄區農改場，又加上園區設置，將成為國內農產業發展重要核心聚落，適宜各界進駐投資

農業處技士劉于鳳接受電訪表示，先前預登記階段有乖乖食品、大田海洋食品等知名食品廠商進駐。今天有25家廠商參加第2階段招商說明會。園區預計明年底完工，部分廠商會同步興建工廠。

農業處新聞稿表示，園區主要以招募農漁產品加工與食品製造業為主，利於廠商就近採購在地農產品、聘用在地員工，除加值在地農產品，並創造當地就業機會，推動園區成為「南向區域農業孵化基地」。

另外，屏東四季如春、好山好水無汙染優質環境，除了生產優質農漁產品外，也為民眾旅遊選擇之一。因此，規劃上也響應農業六級化政策，園區可帶入觀光休閒、食農教育及農產行銷等多元功能。

2024屏東熱帶農業博覽今年2月3日至3月3日在屏東農業物產館、農業科技園區登場，活動以「精典泰迪熊」為題，規劃三大主題、18個特色館區。

屏東縣政府 投資人 食農教育

延伸閱讀

來看豆子劇團！屏東藝起狂歡兒童節 屏菸將變身遊樂園

首屆「幸福巴士金運獎」出爐 屏東2鄉囊括卓越、傑出獎

可調控室內溫度綠建築屏東西市場 3月29日起開始招商申請

逾9公頃台東太平榮家華麗轉身 簽約將建樂齡園區

相關新聞

高雄路面炸裂瞬間！白煙竄起 機車騎士嚇一跳繞道

高雄市三民區民族一路與寶鼎街口的機車道柏油路面，今天下午4時48分許，驚傳炸裂掀起，消防人員獲報後到場，初步判定疑似路面...

高雄市區道路突裂 挖管中心：台電電線走火引發

高雄市三民區民族一路與寶鼎街口的機車道，今天下午4時許疑因台電地下電纜故障爆炸，造成路面突然崩裂，雖無人員受傷，但造成三民區共824戶停電...

屏東熱帶農業產業園區招商 25家廠商出席

2024熱帶農業博覽會3月初閉幕，為活化園區空間，屏東縣政府開發熱帶農業產業園區，釋出每個「坵塊」面積約500坪、共57...

金門高分檢署終於有自己的家 蔡清祥、邢泰釗「回娘家」見證

福建高等檢察署金門檢察分署自有辦公大樓今日上午舉辦隆重的啟用典禮，活動由金門高分檢署檢察長毛有增主持，法務部長蔡清祥與最...

快來看金門日暈！民眾搶拍奇景 長者擔心是旱象

金門地區今天中午時分出現「日暈」奇景，一個超大光圈圍著太陽，看起來好像「天空之眼」，吸引不少民眾爭相搶拍並PO文，許多民...

高雄柏油路面炸裂掀起 疑這原因肇禍警封鎖禁人車通行

高雄市三民區民族一路與寶鼎街口的機車道，今天下午4時48分許，柏油路大面路面驚傳炸裂掀起，消防人員獲報後到場，初步判定疑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。