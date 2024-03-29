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台灣蘭花展首移師九如農會 今年聚焦仙履蘭

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
連續舉辦26年的台灣蘭花展，今年4月3日到13日舉行，首度移師到屏東縣九如鄉農會，台灣蘭花展召集人龔泰文邀請大家來看展，今年看點就屬仙履蘭。記者劉星君／攝影
連續舉辦26年的台灣蘭花展，今年4月3日到13日舉行，首度移師到屏東縣九如鄉農會，台灣蘭花展召集人龔泰文邀請大家來看展，今年看點就屬仙履蘭。記者劉星君／攝影

每年農曆3月初3日是玄天上帝生日屏東縣九如鄉北玄宮，每年在玄天上帝生日舉辦台灣蘭花展，今年邁入第26年，以往都是在北玄宮後方場地舉辦，今年因場地填土整地，首度移師到九如鄉農會，今年亮點展現仙履蘭之美。

台灣蘭花展召集人、九如農會總幹事龔泰文致力鑽研蘭花育種，龔泰文說，今年蘭花展由於北玄宮場地正在整地填土，首次移師到九如鄉農會，第一次從戶外移到室內，這次參展蘭花有1500盆，超越去年1200盆。

台灣蘭花展共分多個蘭屬，包括蝴蝶蘭、仙履蘭、嘉德利亞蘭、萬代蘭、石斛蘭、台灣原生種等組別，會由專業評審選出分組冠軍，再由玄天上帝擲筊選出總冠軍，今年由於地點移師到九如鄉農會，是否還會擲筊選總冠軍，還要再研議。

龔泰文說，今年台灣蘭花展一大看點就屬仙履蘭（俗稱拖鞋蘭），仙履蘭在台灣育種20多年，其中展出仙履蘭Roths（洛斯），其上萼片大小從5公分已達7.6到8公分，創紀錄，也向大家展現台灣仙履蘭之美，也歡迎大家一起來目睹「仙履王」風采，還有人預約時段參觀。

龔泰文說，今年因氣候日夜溫差大，蘭花表現格外出眾，好花連連開放。台灣蘭花節的一大特色，即是全世界原生種蘭花的選美比賽，讓人引頸期盼。今年展出時間從4月3日到4月13日，在九如鄉農會3樓展出。

連續舉辦26年的台灣蘭花展，今年4月3日到13日舉行，首度移師到屏東縣九如鄉農會，台灣蘭花展召集人龔泰文邀請大家來看展，今年看點就屬仙履蘭，仙履蘭上萼片長到7.6公分到8公分，破紀錄。記者劉星君／攝影
連續舉辦26年的台灣蘭花展，今年4月3日到13日舉行，首度移師到屏東縣九如鄉農會，台灣蘭花展召集人龔泰文邀請大家來看展，今年看點就屬仙履蘭，仙履蘭上萼片長到7.6公分到8公分，破紀錄。記者劉星君／攝影
連續舉辦26年的台灣蘭花展，今年4月3日到13日舉行，首度移師到屏東縣九如鄉農會，台灣蘭花展召集人龔泰文邀請大家來看展，今年看點就屬仙履蘭。記者劉星君／攝影
連續舉辦26年的台灣蘭花展，今年4月3日到13日舉行，首度移師到屏東縣九如鄉農會，台灣蘭花展召集人龔泰文邀請大家來看展，今年看點就屬仙履蘭。記者劉星君／攝影

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