「讓春天從高雄出發」高市議會開議 吟余光中的詩

高雄市議會第4屆第3次定期大會今天開幕，議長康裕成引用已故詩人余光中知名詩句「春天從高雄出發」為題揭幕。市長陳其邁率團隊拜會藍綠及無黨三黨團，預告台積電明年量產，推動淨零轉型也是本會期努力目標。

正式開議前，陳其邁依循慣例拜會國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團及副議長曾俊傑、議長康裕成。

陳其邁指出，高雄正處於快速進步發展階段，台積電的三座廠房預計明年可完成，另有關亞灣2.0，捷運興建等市府建設都希望獲得議會支持。

陳其邁感謝高市議會通過「淨零城市發展自治條例」，成為「氣候變遷因應法」公布後首部地方淨零法規。陳其邁說，高雄成立淨零學院，將加速培養淨零人才，也和企業一起合作，由大帶小提供負碳、減碳技術等商轉平臺，協助企業因應碳定價格時代來臨。