快訊

台灣也有受害者！高雄婦服「紅麴膠囊」遭殃 小林製藥：考慮給同等賠償

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「讓春天從高雄出發」高市議會開議 吟余光中的詩

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議會第4屆第3次定期大會今天開幕，高雄市長陳其邁率團隊拜會國民黨團，氣氛融洽。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會第4屆第3次定期大會今天開幕，高雄市長陳其邁率團隊拜會國民黨團，氣氛融洽。記者徐白櫻／攝影

高雄市議會第4屆第3次定期大會今天開幕，議長康裕成引用已故詩人余光中知名詩句「春天從高雄出發」為題揭幕。市長陳其邁率團隊拜會藍綠及無黨三黨團，預告台積電明年量產，推動淨零轉型也是本會期努力目標。

正式開議前，陳其邁依循慣例拜會國民黨團、無黨團結聯盟、民進黨團及副議長曾俊傑、議長康裕成。

陳其邁指出，高雄正處於快速進步發展階段，台積電的三座廠房預計明年可完成，另有關亞灣2.0，捷運興建等市府建設都希望獲得議會支持。

陳其邁感謝高市議會通過「淨零城市發展自治條例」，成為「氣候變遷因應法」公布後首部地方淨零法規。陳其邁說，高雄成立淨零學院，將加速培養淨零人才，也和企業一起合作，由大帶小提供負碳、減碳技術等商轉平臺，協助企業因應碳定價格時代來臨。

議長康裕成表示，歷經大選激烈政治衝突後，高市議會今天開議，她腦海出現已故詩人余光中「春天從高雄出發」這個詩句；在高雄這座城市進步的合作道路上無限寬廣，期望議會是沒有顏色的政治討論場域，高雄的進步也從議會開始。

高雄市議會定期大會今天開幕，高雄市長陳其邁率團隊拜會民進黨團。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會定期大會今天開幕，高雄市長陳其邁率團隊拜會民進黨團。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會第4屆第3次定期大會今天開幕，高雄市長陳其邁率團隊拜會無黨團結聯盟，總召朱信強因出國未出席。記者徐白櫻／攝影
高雄市議會第4屆第3次定期大會今天開幕，高雄市長陳其邁率團隊拜會無黨團結聯盟，總召朱信強因出國未出席。記者徐白櫻／攝影

康裕成 詩人 陳其邁

延伸閱讀

今年春雨少 陳其邁：伏流水及抗旱水井等備援水充足

影／兩派系爭黨部主委 陳其邁：接任者應「超越黨派」

「全球鯤鯓王爺高峰會」旗山登場 重機迎王吸睛

寶林茶室風波北市遭批慢半拍 陳其邁：虛心記取教訓

相關新聞

台南提供保母訪視員「密錄器」高雄不跟進

安置兒少剴剴疑遭保母虐死案引起社會對於「保母訪視員」的關注，台南市社會局提供居家保母訪視員配帶「工作紀錄器」（密錄器），...

澎湖池西岩瀑好美 邀你手作堆砌塊石步道

觀光署澎湖國家風景區管理處為將石滬工藝技術與觀光體驗結合，推出堆砌石滬的技藝轉換成手作塊石步道，讓遊客可在安全舒適塊石步...

台灣蘭花展首移師九如農會 今年聚焦仙履蘭

每年農曆3月初3日是玄天上帝生日，屏東縣九如鄉北玄宮，每年在玄天上帝生日舉辦台灣蘭花展，今年邁入第26年，以往都是在北玄...

「讓春天從高雄出發」高市議會開議 吟余光中的詩

高雄市議會第4屆第3次定期大會今天開幕，議長康裕成引用已故詩人余光中知名詩句「春天從高雄出發」為題揭幕。市長陳其邁率團隊...

恆春洋蔥病害揮之不去 專家：建議與水稻輪作降低病菌

屏東恆春半島洋蔥產業近年受農村老化缺工、原物料成本上漲和冬季氣候異常等因素影響，栽植面積跌至近半紀來新低，官方雖以機械化...

今年春雨少 陳其邁：伏流水及抗旱水井等備援水充足

今年春雨偏少，未來一季水情也可能不樂觀，南區水資源分署緊盯水情變化。市長陳其邁表示，高雄單日用水150萬噸，80萬噸地面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。