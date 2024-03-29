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屏縣釋職缺留青年 議員批無新意

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東縣長周春米（前排右四）、縣府勞青處長李雨蓁（前排右五）表示，推動青年多元職場體驗政策，主要在於公私合作，留住青年。記者劉星君／攝影
屏東縣長周春米（前排右四）、縣府勞青處長李雨蓁（前排右五）表示，推動青年多元職場體驗政策，主要在於公私合作，留住青年。記者劉星君／攝影

屏東縣政府勞青處昨宣布推出「青年育才造林」計畫，除既有公部門暑期工讀職缺，今年也結合在地企業推職場實習體驗，留住青年、育才造林。綠營肯定增加在地企業見習的機會，可提高人才留縣機會，藍營議員則批，政策看不出新意，高房價低薪，青年人才會外流。

屏東縣政府昨發布「育才造林」青年多元職場體驗政策，縣長周春米說，青年是地方發展的重要支撐，縣府鼓勵應屆畢業青年留縣或返鄉就業。勞青處長李雨蓁指縣府結合在地亮點企業、地方創生團隊、青創品牌店家推出一系列「挺青年」行動，包括公部門釋出暑期工讀職缺、地方創生見習、職場實習體驗、企業參訪及職前實戰準備課程等，公私協力創造青年職場友善環境，「青年提早認識屏東優質企業，喜歡就會留下來」。

生產小型快艇的罡旻企業響應政策，首度提供企業實習名額，向機電、機械、資訊工程、造船系等科系學生招手，希望尋覓優秀人才。民進黨議員梁育慈肯定在地企業見習作法，可提高人才留縣發展的機率。但國民黨議員陳揚提醒，「挺青年」政策內容看不出新意，高房價、低薪是屏東縣人才外流主因，建議媒合大學院校增設航太產業學程，讓學生畢業就能留在屏東就業。

屏東縣政府 職場 青年

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