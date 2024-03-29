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運量提升加掛車廂？ 高捷：不如買新車

聯合報／ 記者潘奕言／高雄報導
高捷當初設計，採高運量6節車廂，但先以3節車廂投入營運，結果人潮都擠在月台前段。圖／高捷提供
高捷當初設計，採高運量6節車廂，但先以3節車廂投入營運，結果人潮都擠在月台前段。圖／高捷提供

高雄捷運運量逐步恢復疫情前水準，今年黃色小鴨及演唱會帶動人潮，捷運加掛車廂、新購列車等問題再浮現，民眾質疑當初月台明明設計可停6節車廂，為何不加掛？高捷表示，加掛車廂勢必改車，改車還不如買車；目前列車運能尚足夠，暫無加掛必要，之後因應新路線通車，會整體考量。

高雄近來大型活動多，捷運、輕軌運量明顯拉升，通勤的陳小姐說，美麗島站上下班時間人潮多，有時得等下一班；令人納悶的是，搭車人潮都擠在月台前段，後段空空，「月台明明設計可停6節車廂，為什麼不加掛」？

高捷解釋，高捷當初設計採高運量，共6節車廂，但考量初期乘客數不足，先以3節車廂營運，月台及列車相關系統都以3節車廂規格設計。若要加掛車廂，包括月台門傳動、控制、燈號等設備都須加裝，也要重改軌道號誌系統，「茲事體大」。

「列車問題更大」，高捷指列車兩端是駕駛室，加掛車廂須把每節列車「切開」重組，重配電路、重算馬達功率，都是龐雜工程，須送到國外施工或請國外技師來台灣處理，除影響營運，費用可觀，改車也會增加風險。

高捷表示，目前高捷有42組列車，平時僅用30組，剩餘保留為維修、增班調度，運能尚足夠，平日、尖峰時段都還有餘車，跨年、演唱會等大型活動時才會「全車出動」。另因應高雄捷運岡山路竹延伸線、小港林園線計畫，未來預計再採購16組新列車，滿足運能需求。

車廂 高捷

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