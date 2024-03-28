高市資源廠ROT案 議會考察順應2050淨零碳排
環保局南區資源回收廠ROT案爭議引發地方上高度關注，高雄市議會警消衛環委員會今天考察，認爲以BOT或公辦公營「新建」，較符民意且順應2050淨零碳排潮流，要求市府審慎評估。
今天這項行程由警消衛環委員會第一召集人林智鴻率隊，鄭光峰、李順進及林志誠等議員出席，了解南區資源回收廠及廢棄物調度中心營運狀況。
南區資源回收廠長黃家俊指出，民國107年提出「自辦整改」招標流標，以及109年「建新拆舊」和112年「轉廢為能」等BOT案未獲共識。因此規劃ROT提升爐體效能，改善廢棄物處理效率並符合空污排放標準，同時思考新建次世代先進焚化廠。
林智鴻指出，焚化爐歲修、垃圾處理量下滑，導致搶單、塞車及垃圾囤放問題頻傳，民怨陳情不斷；南區資源回收廠營運24年，整體效能降至61%，面臨污染、損壞及歲修問題，盼市府以因應2050淨零碳排趨勢、台積電等高科技產業投資、解決污染等研議改善方向。
鄭光峰說，ROT僅能提升焚化爐整體效能至7成，是「換湯不換藥」，無論從發電效能、經濟效益及淨零目標來看，BOT或公辦公營才能實質改變南區焚化爐體質，也是地方共識。
李順進認為「ROT不如公辦」，因為垃圾焚化爐屬公共設施，中央地方應攜手研議合適地點共同規劃，以因應大量產業進駐後廢棄物處理需求，並進一步達到循環經濟。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言