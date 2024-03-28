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高市資源廠ROT案 議會考察順應2050淨零碳排

中央社／ 高雄28日電

環保局南區資源回收廠ROT案爭議引發地方上高度關注，高雄市議會警消衛環委員會今天考察，認爲以BOT或公辦公營「新建」，較符民意且順應2050淨零碳排潮流，要求市府審慎評估。

今天這項行程由警消衛環委員會第一召集人林智鴻率隊，鄭光峰、李順進及林志誠等議員出席，了解南區資源回收廠及廢棄物調度中心營運狀況。

南區資源回收廠長黃家俊指出，民國107年提出「自辦整改」招標流標，以及109年「建新拆舊」和112年「轉廢為能」等BOT案未獲共識。因此規劃ROT提升爐體效能，改善廢棄物處理效率並符合空污排放標準，同時思考新建次世代先進焚化廠。

林智鴻指出，焚化爐歲修、垃圾處理量下滑，導致搶單、塞車及垃圾囤放問題頻傳，民怨陳情不斷；南區資源回收廠營運24年，整體效能降至61%，面臨污染、損壞及歲修問題，盼市府以因應2050淨零碳排趨勢、台積電等高科技產業投資、解決污染等研議改善方向。

鄭光峰說，ROT僅能提升焚化爐整體效能至7成，是「換湯不換藥」，無論從發電效能、經濟效益及淨零目標來看，BOT或公辦公營才能實質改變南區焚化爐體質，也是地方共識。

李順進認為「ROT不如公辦」，因為垃圾焚化爐屬公共設施，中央地方應攜手研議合適地點共同規劃，以因應大量產業進駐後廢棄物處理需求，並進一步達到循環經濟。

廢棄物 焚化爐 資源回收

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