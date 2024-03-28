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捷運聯開案齊發 學者：條件成熟

聯合報／ 記者潘奕言王昭月／高雄報導

捷運聯合開發案在雙北地區很常見，但高雄捷運通車已16年，聯開案至今年才大趕進度，義守大學財金系教授李樑堅認為，高雄捷運近期人潮成長明顯，加上未來捷運建設市府財政負擔加大，推動聯開條件正成熟。

李樑堅說，捷運聯合開發除可創造土地收益，更能帶動周邊商機、增加人潮，帶來房地稅、土增稅等附加價值，對政府財政挹注很大。

他認為，高雄捷運早期只有紅橘兩線，運量不足，帶動人潮有限，聯開吸引力不夠。近期運量明顯提升，新車站、輕軌陸續通車，加上未來多條捷運陸續動工，市府預估有1000億的財政負擔，更需要聯開案挹注財政。

李指出，過去高雄捷運周邊土地，多以出租代替開發，例如捷運大寮站土地租給享溫馨等。但提醒市府，未來推動聯開案要多元化，不僅開發住宅，最好能形塑商圈，帶動人口移轉流動，否則就只是建商獲利。

副市長林欽榮說，除輕軌成圓，岡山路竹延伸線、小港林園線及捷運黃線都將動工。市府推動捷運聯開案除鼓勵使用大眾運輸工具，更能建構地區新意象，目前O4前金站首案已動工。

高市府陸續推動O13、Y10、Y15（旅運中心）、RK1岡山站西基地、R20後勁站等5案，其中O13、Y10已開花結果，RK1西基地、R20正在審標。

近期市府也將陸續推出O10／Y18衛武營站、RK1岡山站東基地、O9技擊館站等案。

岡山 捷運 輕軌

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