合計173歲爺奶化身「一日站務員」 獨居長者一圓高鐵夢

高鐵左營站今天邀請「弘道老人福利基金會」獨居長者，搭乘高鐵列車到台北旅遊，同時邀請97歲的丁爺爺與76歲的沈奶奶化身「高鐵一日站務員」，穿上高鐵制服，在站長及站務員的協助下，幫忙同行長輩過票搭車，一圓夢想。

弘道高雄服務處處長陳雅芬表示，這次「圓夢任務」起因是丁爺爺時常提起搭乘高鐵北上訪友的美好經驗，不過隨著年紀漸長、遠行更加不便，因此特別利用這次活動搭乘高鐵的機會，讓丁爺爺變身站務員，留下難得的美好回憶。

沈奶奶因曾經動過腦部手術、不良於行，卻始終難忘年輕時搭火車旅行的愉快時光，也因此邀請她擔任站務員，以不同角色圓鐵道夢。她也在搭過高鐵後，大讚「速度真是快到覺得不可思議。」