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南竿鄉政座談 台馬間雙向夜航成焦點

中央社／ 台北26日電

連江縣政府今舉辦113年度南竿鄉政座談會，台馬交通船雙向夜航成討論焦點。有村長質疑，台馬船班數十年來皆為晚間從基隆開航，隔日上午抵達馬祖「為何不能對調？」

每年3至6月為馬祖觀光旺季，但也深受霧季氣候影響，機場常因大霧關閉。去年5月台馬間新交通船「新臺馬輪」正式開航後，舊船「臺馬之星」改營運南竿與東引間島際交通，以及新臺馬輪停航時替代航班、臨時疏運需求的夜航航班等。

連江縣交通局為因應觀光旺季與霧季疏運需求，今年首度試辦4至9月馬祖至基隆之夜航班次，由「臺馬之星」運航。4至5月份為每週日下午從東引開出，晚間停靠南竿後，隔日（週一）上午抵達基隆。6月份之後航班，預計3月底起陸續公布。

會中，南竿鄉民代表會提案，為照顧南竿民眾前往台灣本島需求，盼能將夜航班次調整為週五開航。南竿鄉民代表會主席林紹馨補充，南竿鄉民赴台高峰期在周五，且旺季期間飛機一位難求，盼縣府能調整夜航船班，提升對外交通便利性。

連江縣政府參議兼交通旅遊局代理局長劉性謙解釋，因新臺馬輪固定於週二停航，為讓替代船隻的臺馬之星能順利銜接，故將夜航班次安排為周日。4、5月航班已開放訂位故無法變更，6月後的航班將再研擬是否調整開航日期。

清水村長陳善安則質疑，台馬間交通船幾十年來，皆為晚上從基隆港開出，隔日上午抵達馬祖，若要解決馬祖民眾赴台訂不到機位需求，乾脆對調基隆與馬祖的開航時間，從根本解決在地民眾的問題。

連江縣長王忠銘強調，台馬交通船「是全馬祖，以及全國旅客的船」，航班安排須同時顧及在地民眾與觀光客需求，且東引海域附近水道夜間行駛時，容易產生絞纜問題，若夜航為常態，恐提高航海之風險。

南竿 航班 馬祖

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