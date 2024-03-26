暖冬影響高雄青梅產量少5成 幸得上天降雨粒粒飽滿
每年3、4月就是高雄青梅的盛產期，但受到去年暖冬影響，授粉狀況不佳，農民表示，今年產量比去年少了近5成，幸好結果期有些許降雨，促使青梅長得飽滿結實。高雄市農業局與六龜、甲仙等產地推出青梅手作系列活動，讓民眾可以體驗青梅DIY的樂趣。
高雄栽種青梅區域廣闊，從六龜寶來、甲仙，到高海拔的梅山口，面積廣達1394公頃，為全台青梅最大產區。甲仙區公所表示，受到暖冬影響，梅樹授粉狀況不佳，今年青梅整體果量較去年少了近5成，但也受惠雨量比去年充足，讓果實顯得更飽滿，適合加工成各式梅產品。
農業局今年特地選在微風市集辦理3場次的青梅手作系列活動，包括4月13日新客家文化園區、4月21日高雄物產館蓮潭旗艦店及4月27日鳳山婦幼青少年活動中心舉行。
此外，今年在甲仙、六龜產地結合寶來竹林休閒農業園區，於青梅產季期間（即日起至4月20日止），辦理多場次脆梅、梅醋DIY活動，訪梅園體驗手作樂趣。
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