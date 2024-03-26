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縣府：若難合規定 改輔導業者退場
露營場合法化分兩階段，要先取得土地許可、變更使用，才能申請雜建照及水土保持計畫，如農業區特農、都市計畫保護區、環境敏感區等用地均不符合規定。露營場土地樣態複雜，主管機關指出，明顯不會通過的案件就直接輔導業者退場，改善非法問題。
微型露營場用地問題複雜，以台東為例，第1階段土地變更共涉及交觀、建設、原民、農業、地政、環保及消防等7個局處，上述單位通過才能把土地變更為露營區使用，之後進入第2階段申請作業。
許多農牧用地業者，可能在第1階段土地使用許可就直接卡關，如政府公告19項環境敏感區不得申設露營場，包括災害敏感（水土保持區、河川區、洪泛區）、生態敏感（自然保護區、野生動物保護區）、資源生產類型等類型用地都不行。
第2階段業者需在場地設置水土保持設備、廢水汙染物排放管道等建管、水保設施，種類繁多複雜，資金負擔也不少。
台東縣府交觀處觀光企劃科指出，露營場土地問題複雜，不是農牧用地就一定可以申請，輔導過程中若發現用地根本不可能通過，會直接輔導業者退場，不要再繼續走下去。
去年至今，台東已輔導4家露營場退場、8家自主歇業。
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