屏東8支原鄉保育隊 部落維護足跡1年逾千公里

屏東有8支原鄉保育隊，去年完成傳統生態永續利用976公頃、部落維護足跡逾1000公里，其中5個單位獲原民會評鑑績優；縣府表示，維護傳統遺址及生態資源，有助推動部落生態旅遊。

屏縣府原住民處副處長蔡文進告訴中央社記者，屏東有三地門、霧台、瑪家、來義、泰武、獅子、春日及牡丹鄉8支原鄉保育隊，主要執行傳承山林知識與學習、造林作業、部落遺址維護與協助等工作；去年完成部落傳統生態資源永續利用共976公頃、傳統文化遺址整理維護足跡逾1000公里，每支隊伍都有計畫亮點。

「用部落的人，做部落的事」，蔡文進表示，早期原住民就是靠兩條腿在各部落穿梭，因此有許多古道，有的仍存在、有的已成遺跡，縣長周春米上任後指示團隊發展更細膩山林產業，成立保育隊巡守山林，維護原民傳統遺址及生態資源，就部落文化情感而言是件很有意義事情，對未來推動部落生態旅遊也有幫助。

縣府發布新聞稿表示，爭取原住民族委員會「原住民族土地古道遺址、生態及環境調查維護計畫」經費，聘用65名在地族人，去年縣府與牡丹、三地門、春日、瑪家鄉共5個單位獲原民會評鑑績優。

其中，牡丹鄉清除外來種刺軸含羞木，維持牡丹溪流域健康，獲得評鑑特優；春日鄉維護老歸崇及老七佳石板屋等文化遺址、瑪家鄉千年古城舊筏灣石板屋群、三地門鄉拍攝影像記錄傳統地名，也獲佳等肯定。

縣府指出，屏東8支原鄉保育隊全國最多，推動族人管理自己家鄉土地，將持續為隊員爭取更好福利，盼能編列年度預算，長期僱用人員且給予穩定薪資。