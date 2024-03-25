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許智傑被拱表態選高雄市長 陳其邁：都很好

中央社／ 高雄25日電

高雄市長陳其邁今天被問及，民進黨立委許智傑昨晚在雄中餐會上說「不排除往下屆高雄市長方向去努力」，他回應，相信每個人都很優秀，但以後不要1個人說考慮，他就要講1次。

陳其邁今天上午出席大大數位基金會「捐血家年華」活動，會前聯訪時有媒體問「許智傑考慮參選高雄市長」，陳其邁說，離選舉還有快3年時間，「不要一個人出來選就要問我」，全高雄市就只有他不能選。

陳其邁笑著說，相信每個人都很優秀，「以後不要一個人說考慮，我就要講一次」，要選的都是為市政服務，大家為高雄市努力，都支持、鼓勵。

媒體問陳其邁是否會指定接班人，陳其邁立即說，「不會啦，這什麼時代，這是不可能的事」，民進黨有黨內民主機制，自己尊重初選。

前總統陳水扁近日點名民進黨立委黃捷是高雄市長熱門人選，另外，國民黨立委柯志恩也被視為最有機會代表國民黨參選下屆高雄市長的人選。

媒體問陳其邁對許智傑、黃捷、柯志恩等人的看法，他回應，「都很好、都很好，都很努力。」

許智傑今天回應，「自己還沒決定」，昨天的場合是雄中家長會，有很多朋友好意，希望他可以表態參選，但他目前還沒有決定，也認為應是選前1年到1年半，屆時再評估民意做最後決定，會較恰當。

許智傑 陳其邁

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