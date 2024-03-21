海軍敦睦艦隊明起2天停靠台中港 3軍艦亮相

海軍113年敦睦遠航訓練支隊執行國內環島航訓任務，陸續停靠全台7大港口，開放民眾登艦參觀。台中市民政局長吳世瑋表示，敦睦艦隊3月22、23日將移師台中港18、19號碼頭，展示「磐石軍艦」、「成功軍艦」及「迪化軍艦」3艘艦艇，還有海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及陸戰莒拳隊帶來精采演出，讓軍事迷大飽眼福。

民政局表示，活動周邊停車位有限，為避免交通壅塞，呼籲民眾多加搭乘大眾運輸工具前往參觀，市區公車可搭乘308、310路公車、台中高鐵站可搭乘617路公車、清水（經高美濕地）可搭乘688路（22日請搭111路）公車，於「台中港旅客服務中心」下車。

民政局指出，今年海軍敦睦遠訓支隊遠訓任務，依序停靠高雄、花蓮、蘇澳、基隆、澎湖馬公、台中及台南安平等7大港口，台中3月22日及23日上午9時至下午3時開放參觀，由海軍派遣油彈補給艦「磐石軍艦」、成功級飛彈巡防艦「成功軍艦」及康定級飛彈巡防艦「迪化軍艦」等3艘艦艇靠港，提供民眾近距離欣賞大型軍艦的絕佳機會。

另外，「磐石軍艦」文宣館更設置10大展區，包括時光迴廊、寶島風情、台灣精品、擬真軍藝館、國防館、敦睦紀實館、馳騁館、電競館、微縮模型館及原民館等，讓民眾瞭解海軍建軍備戰成果。