高雄前金市場缺停車位成「檢舉熱區」 攤商嘆：活不下去

高雄前金市場營業時，周圍的大同路、自強路常被檢舉違規停車，警方幾乎天天來驅離、取締，攤商異口同聲說，客人認為停車不易，乾脆不來買菜，「幾乎快生存不下去！」高市交通局說，該市場的消費者多以機車或步行前來採買，會持續尋找空間增闢機車停車格，也會在適當位置增設汽車停車位，呼籲民眾先合法停車再去購物。

前金市場距離高雄市立大同醫院不遠，附近有必比登推介的「前金肉燥飯」，市場內有攤位販售蔬果、肉品、海鮮，及旗魚黑輪、海產粥、鍋燒麵、車輪餅等熟食，也有文青咖啡店，經常吸引當地居民、上班族前來採買、用餐。

前金市場的蔬菜業者說，在市場斜對面的自強路、大同路口，原有民營停車場，大約可停放30多輛汽車，大約1年半前停車場歇業，蓋起大樓，有些開車來市場採買的長者會臨時把汽車停放在路邊，遭到警方驅離、開單後，很多熟客認為難停車乾脆不來買菜，讓市場攤商生意越來越差。

在前金市場擺攤賣水果的婦人說，有客人臨時在路邊停車，進來買菜、買水果，「汽車停好沒幾分鐘，警察就來！」客人怕被開單，連忙跑去移車，差點跌倒。

常到前金市場買菜的黃姓女子說，前金市場外的自強路有機車停車格，但常被上班族停滿，路邊停車格也經常一位難求；較常有空位的前金合發立體停車場距離前金市場約300公尺、走路至少5分鐘，如果遇到下雨，就更不方便。

新興警分局表示，前金市場在今年2月1日至3月20日，接獲1999市民陳情服務專線以及110報案專線，檢舉違停共113件，均集中在上午市場營業時段，警方持續與市場商家宣導，請其落實自主管理，與消費者溝通並指引前往周邊停車格或立體停車塔，將車輛停放妥適後再前往購物，避免造成交通阻塞或交通事故。

交通局說，經查前金市場周邊300公尺範圍，共有10個停車場、881格汽車格位，路邊計有102格汽車格位，其中距離前金市場較近的前金合發立體停車場內有648格汽車停車位，停車尚有餘裕。