「半島風聲相放伴」恆春民謠將赴美演出 國寶級傳藝師笑：魔鬼訓練

屏東縣政府自製恆春民謠音樂劇場「半島風聲相放伴」，將登上國際舞台，屏東縣政府、駐紐約台北經濟文化辦事處、文化部駐紐約台北文化中心與密西根人文協會攜手台美文化交流，今年4月下旬恆春民謠傳藝師赴美巡演兩場，讓世界看見台灣，感受恆春民謠魅力，傳藝師阿公阿嬤們大多第一次出國，要重新記每場走位、台詞，阿嬤們笑說，用年輕人說法就是「魔鬼訓練」。

今年7名加起來超過500歲的國寶級藝師們，加上兩名國中生，將在4月25日到5月2日赴美，4月27日在密西根州安娜堡市立圖書館城中館、4月30日在我駐紐約台北經濟文化辦事處演出。

「半島風聲相放伴」統籌編導是平均30歲上下年輕人「斜槓青年創作體」，他們陪伴阿公阿嬤準備一年，還有成員為了恆春民謠舉家搬遷成為恆春人，屏南社區大學也準備刻有台灣及恆春古城的月琴，要帶著屏東驕傲讓世界感動，除了演出，這次也舉辦工作坊。

恆春民謠傳藝師70歲林秋月開心說，為了這次演出，因為戲劇演出縮短，人員變少，兩個場地的大小都不同，「心驚慌」，要記新的走位、台詞，感謝導演耐心，套一句現代年輕人說的「進入魔鬼訓練期」

「恆春民謠是恆春人責任，更是我生命另一半！」民謠傳藝師77歲黃却銀說，唱20多年，感謝大家喜歡聽她唱歌，她從沒出過國，首次就要去美國，很有信心。民謠傳藝師72歲吳登榮說，傳承在地文化不遺餘力。

恆春國中一年級的葉行真、滿州國中一年級的潘宥任，兩人也將跟阿公阿嬤一起出國演出，兩人都曾獲民謠大賽特優。葉行真說，讓全世界人都知道恆春民謠，演出時很緊張，表演完後很有成就感。潘宥任說，唱恆春民謠，讓生活比較不無聊，要努力練下去，不能失傳。

編導團隊、斜槓青年創作體團長朱怡文擔任導演、副團長林謙信擔任音樂總監與團員薛榮漢。薛榮漢說，長輩們願意去挑戰，相當不容易，甚至長輩們一度想要打退堂鼓，但為了民謠挺到底。

文化處表示，「半島風聲相放伴」從2019年半島歌謠祭出發，挾著好口碑於國內展開巡演，受到讚賞。由老中青三代詮釋的半島故事與動人月琴歌聲，讓觀眾感動催淚，藉由訪美演出「唱乎世界聽」縣府也特別準備活動宣傳的面紙小物送給美國觀眾。