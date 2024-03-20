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北市銀樓遭搶！老闆父子掛彩送醫 嫌逃2小時落網掉出槍彈

高雄仁武遊覽車重大車禍1死14傷 陳其邁醫院探視傷者

聯合報／ 記者潘奕言王昭月／高雄即時報導
高雄市仁武區發生遊覽車重大車禍，市長陳其邁到高榮探視傷者。圖／高雄市政府提供
高雄市仁武區發生遊覽車重大車禍，市長陳其邁到高榮探視傷者。圖／高雄市政府提供

高雄市仁武區水管路高速公路下方涵洞20日晚間8時許發生重大車禍，一輛遊覽車衝撞涵洞，造成15人傷亡，市長陳其邁立即指示相關局處投入搶救及交通疏導，並前往高雄榮總探視傷者。

陳其邁指示警察局交通大隊加派警力疏導交通；工務局就近徵調拖吊車業者，進場協助拖吊遊覽車；衛生局啟動大量傷患應變機制，協助消防局分送鄰近急救責任醫院收治，共出動15車26人前往搶救。

陳其邁市長也到高雄榮總探視傷者，府級首長也分頭趕往各醫院探視慰問，仁武區公所人員也抵達肇事現場，協助安撫受驚嚇的居民及乘客，陸續分別送返家中。

據統計遊覽車上共計27人（含司機、領隊各1人），其中周姓男子已明顯死亡未送醫、另14名（8男6女）肢體受傷、均意識清醒，分別送往高雄榮總、高醫、長庚、健仁等醫院。事故原因後續由警方調查中。

高雄市仁武區發生遊覽車重大車禍，市長陳其邁到高榮探視傷者。圖／高雄市政府提供
高雄市仁武區發生遊覽車重大車禍，市長陳其邁到高榮探視傷者。圖／高雄市政府提供

榮總 遊覽車 陳其邁

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