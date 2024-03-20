高雄仁武遊覽車重大車禍1死14傷 陳其邁醫院探視傷者
高雄市仁武區水管路高速公路下方涵洞20日晚間8時許發生重大車禍，一輛遊覽車衝撞涵洞，造成15人傷亡，市長陳其邁立即指示相關局處投入搶救及交通疏導，並前往高雄榮總探視傷者。
陳其邁指示警察局交通大隊加派警力疏導交通；工務局就近徵調拖吊車業者，進場協助拖吊遊覽車；衛生局啟動大量傷患應變機制，協助消防局分送鄰近急救責任醫院收治，共出動15車26人前往搶救。
陳其邁市長也到高雄榮總探視傷者，府級首長也分頭趕往各醫院探視慰問，仁武區公所人員也抵達肇事現場，協助安撫受驚嚇的居民及乘客，陸續分別送返家中。
據統計遊覽車上共計27人（含司機、領隊各1人），其中周姓男子已明顯死亡未送醫、另14名（8男6女）肢體受傷、均意識清醒，分別送往高雄榮總、高醫、長庚、健仁等醫院。事故原因後續由警方調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言