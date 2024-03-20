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捐逾1.6公噸！高雄市副議長攜手玉皇宮 送米助弱勢

中央社／ 高雄20日電

關懷弱勢做公益，高雄市副議長曾俊傑今天攜手玉皇宮捐贈白米給阿福食物銀行、原鄉弱勢及學校棒球隊，共逾1.6公噸。曾俊傑說，希望藉由晶瑩白米傳達社會的溫暖與愛。

玉皇宮每年大年初九和九月初九都有信眾供奉白米，過去都默默捐贈給需要的弱勢家戶，今年與曾俊傑一起攜手扶助經濟弱勢邊緣戶。

曾俊傑說，今年玉皇宮大年初九天公生的白米供品委託高雄慈善團體聯合總會阿福食物銀行，分配給需要的弱勢家庭，並依人口數進行發放。

曾俊傑說，希望透過阿福食物銀行妥善保存管理物資，運送給需要的家庭，照顧弱勢家戶、原鄉弱勢及學校棒球隊，並藉此傳達社會的溫暖與愛。

玉皇宮419包計1.676公噸的愛心白米，捐贈給高雄市慈善團體聯合總會，由副理事長江慶隆代表接受。

另外，為鼓勵學校棒球隊，玉皇宮希望分配捐助給學校棒球隊，讓因為練球而體力消耗的學生，每天都能吃飽補充體能，同時減少棒球隊開銷。

曾俊傑 食物銀行 高雄市

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