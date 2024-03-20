北竿機場擴建案 居民憂衝擊生計盼先蓋馬祖大橋

中央社／ 連江縣19日電

北竿機場擴建案今天舉行說明會，眾多居民擠爆會場，有人直言關閉北竿機場施工7年，直接衝擊居民生計，緊急醫療後送也會受影響，希望先蓋連接南北竿的馬祖大橋。

縣長王忠銘說，北竿機場擴建案定案後，就會逐步推出配套措施。在地立委陳雪生仍在積極爭取南北大橋，至於有無可能先蓋大橋他真的不知道。

北竿機場擴建案預計關閉機場施工7年，引發居民關注。王忠銘與縣府官員今天晚間在北竿舉辦說明會，除了報告北竿機場擴建工程，也聆聽鄉親想法。

有居民直言，這麼多居民聚集在此，就是關心機場關閉期間大家有沒有生意做、有沒有飯吃，畢竟北竿有8成居民仰賴觀光、運輸與餐飲業維生，關閉機場等同觀光客無法直接進來，居民真的直接吃土，擔心如果關閉北竿機場，不知道要餓死多少人。

也有鄉親說，王忠銘畫了很大一塊餅，鄉親是看不到也吃不下，儘管縣長對北竿機場擴建工期樂觀，但老百姓都寢食難安，馬祖近10多年來每個重大工程都延宕，居民早已沒信心；尤其7年黑暗期要居民怎麼生存，縣府可否承諾機場擴建後的具體願景，例如完工後會增加多少遊客、北竿與南竿機場能否各飛6班等，讓居民看得到未來，而不是只拘泥於交通補助費等小細節。

這名鄉親表示，他從來不是反對機場擴建，而是縣府沒配套措施，只一味地說要過；且小孩、長輩如果需要緊急醫療後送台灣，恐怕也會非常辛苦。

也有居民建議縣府可提供旅客補助方案，例如在北竿住宿就補助新台幣500元，引導旅客到北竿。

工程方面，有鄉親建議，是否有可能飛機上午照飛、工程下午再做，兼顧居民生計與工程發展。

另有鄉親說，民國105年起就說會先蓋馬祖大橋連接陸路，再擴建北竿機場，所以大家都贊成，但現在順序反過來，大家就有疑慮，還是希望可以先蓋橋；或是在北竿機場規劃期4年期間，就可以先做馬祖大橋。

王忠銘則說，工程技術部分不是他的專長，會彙整並提出意見到民航局，看在細部設計與工程規劃是否有辦法做到。

王忠銘舉例，台北捷運施工期間多少也會造成當地交通黑暗期，但捷運做完後房價飆漲，收益都在民眾身上；而北竿機場改善後，有機會蓋南北大橋，北竿才有翻轉機會，北竿機場不是北竿人的機場，是馬祖、全國人民的機場，北竿鄉親的不方便，可以為未來馬祖帶來全面更新，因此他站在主政者立場要推動，至於後續配套則要一步步解決。

王忠銘喊話，如果現在不掌握上天掉下來禮物，失去新台幣200多億元建設的機會，「我可以很負責任地說，機會沒有了」，馬祖不僅會沒競爭力，政治上也失去影響力。

王忠銘說，馬祖沒有產業，只有靠觀光與酒廠，這是馬祖未來命脈，藉這時機翻轉、建立大機場，讓100萬人口進來，這就是眼光與願景，馬祖命運就掌握在這時候。

機場 王忠銘 馬祖

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