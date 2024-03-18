空中法拉利高空俯瞰恆春半島 即起開放報名 限量13班次

讓遊客可從不同視角認識國境之南壯麗山海及絕色風光，屏東縣政府再次結合安捷航空，引進具「空中法拉利」美名雙發動機種P2012，讓遊客從高空俯瞰屏東之美，體驗不同的視覺享受，屏東空中遊覽將於6月14日至16日在恆春機場舉辦，歡迎民眾報名參加，帶大家從上帝視角俯瞰國境之南。

屏東縣府交旅處表示，空中遊覽體驗全程30分鐘，從恆春機場出發，行經景點有恆春古城、南灣、帆船石、鵝鑾鼻燈塔、龍坑生態保護區、龍磐公園、風吹砂、佳樂水及九棚大沙漠，透過3000呎低空飛越國境之南的土地，讓大家從空中鳥瞰恆春半島之美。

交旅處指出，活動體驗半價優惠，每人4500元（原價9900元），6月14日到16日登場，限量13班次，計117名，歡迎喜歡空中旅行遊客們，不要錯過，即起開放報名，報名洽安捷航空公司總代理新悅旅行社02-2772-8911。

交旅處表示，此次恆春半島空中遊覽，是恆春機場久違民航機載客起降，體驗完成者還能獲專屬紀念品與證書，去年報名一開放幾乎秒殺。

交旅處指出，P2012空中遊覽是正式民航機，安檢報到手續及地勤都比照國內航班模式，一點都不馬虎，讓報名體驗的遊客安全玩、開心飛，載客飛機P2012每小時速達359公里，航程達1760公里，空中有舒適客艙環境，符合人體工學座椅間距，艙內自循環式空調設備，讓乘客不受艙外氣溫、烈日炙曬干擾，透過艙內大片景觀窗輕鬆俯瞰，乘客也可透過飛行專用降噪式耳機，隔絕外界噪聲，輕鬆對話，享受恆春半島美景。