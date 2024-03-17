快訊

墜6丈深山崖…2登山客三貂嶺遇難無呼吸心跳 消防救援搬運下山

結婚5個月閃離！韓初戀女神被下令「不准在外如廁」

60台超跑聚高雄中央公園 孩童體驗開車門、坐駕駛座

中央社／ 高雄17日電
為關懷受安置兒少，台聯黨高雄市議員吳銘賜媒合高雄6點超跑團及台中馬卡龍公益超跑車隊，17日在高雄中央公園辦「超跑送愛，關懷高市兒少公益捐贈活動」，超跑車隊全額贊助活動經費，現場並展示60台酷炫、限量跑車。（高雄市政府社會局提供）中央社
為關懷受安置兒少，台聯黨高雄市議員吳銘賜媒合高雄6點超跑團及台中馬卡龍公益超跑車隊，17日在高雄中央公園辦「超跑送愛，關懷高市兒少公益捐贈活動」，超跑車隊全額贊助活動經費，現場並展示60台酷炫、限量跑車。（高雄市政府社會局提供）中央社

為關懷受安置兒少，台聯黨高雄市議員吳銘賜媒合高雄「6點超跑團」及台中馬卡龍公益超跑車隊，今天在高雄中央公園辦「超跑送愛，關懷高市兒少公益捐贈活動」，捐款兒少安置機構新台幣38萬元。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，超跑車隊全額贊助今天活動經費，現場展示60台酷炫、限量跑車，讓大小朋友歡度愉快週末。

車隊表示，每月會深入台灣偏鄉地區及學校展示，向學童介紹超跑，並贈送文具等物資，而車友們今年主動集資，送善款給高雄市兒少安置機構，盼為偏鄉及弱勢兒少帶來溫暖。

現場有孩子驚呼，「這是電影中才會出現的跑車嗎？」車主也非常大方，詳細講解跑車品牌及構造，還讓孩子自己開車門、坐進駕駛座，近距離體驗當超跑駕駛的感覺。

還有保育員老師說，「超跑真酷，讓人看了嘆為觀止」；現場備有餐車，讓孩子們大飽眼福之外，也能品嚐美味佳餚，感受高雄戶外豔陽。

社會局表示，兒少安置機構有專業社工、保育、生輔人員及護理師及廚工等，提供兒少24小時優質生活照顧及身心輔導，維護兒少權益並重視自立訓練及發展，期望未來能協助孩子順利返家，達成「認真學習、快樂成長、自立自主」願景，許孩子一個溫暖未來。

偏鄉 跑車 高雄市

延伸閱讀

高雄大順黃昏市場確定3月底關燈 攤商不滿提前收攤擬自救

移工爆改電動車飆破百匹馬力 試車恐涉公危高雄警要查辦

「微罪不舉」路權團體串連高雄抗議 議員：中央搞錯重點

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

相關新聞

「當地人心中的痛」高雄仁武連署爭取捷運 市府：已納入評估

高雄市仁武區人口持續成長，有民眾近期在網路發起連署，希望市府能打造仁武區捷運路網。市府捷運局回應表示，仁武區捷運已納入評...

高雄大順黃昏市場確定3月底關燈 攤商不滿提前收攤擬自救

高雄市大順黃昏市場攤商近日收到管委會口頭告知，確定將在三月底吹熄燈號，部分攤商希望能營業至清明節結束。對於提前結束，卻未...

高雄綠園道人行道「機車橫行」！ 民眾怒喊太荒謬：你敢走嗎？

高雄鐵路地下化後，市府將鐵道規劃為園道，提供高雄市民休憩空間。然而有民眾抱怨，時常看到機車騎上綠園道的狀況發生，甚至曾目睹推嬰兒車的民眾被迫讓機車過的景象，即使向政府單位反映過無數次，也都被打發掉，直呼「這麼可悲的綠園道，你是行人敢走嗎？」

內農機車服務隊幫長輩機車健檢機油沒了、輪胎磨平  

國立內埔農工機車志工服務隊成軍4年，學生們到屏東縣偏鄉、原鄉部落服務，幫長輩們的機車、電動輔助車健康檢查，學生們分享，機...

高屏溪砂石車擾民 警嚴查

高屏溪上游旗山溪及荖濃溪河川疏濬工程年初進入高峰，砂石車川流不息惹民怨，高雄月光山隧道、美濃美中街和屏東里港等地店家抱怨...

屏東獨立書店不再單打獨鬥 首次串連推創新「字在生活季」

由屏東獨立書店群首次發起的「字在生活季 ─小書店大山海」，今天起一連兩天於屏東市勝利星村廣場登場，串聯30多家獨立書店、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。