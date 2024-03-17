為關懷受安置兒少，台聯黨高雄市議員吳銘賜媒合高雄「6點超跑團」及台中馬卡龍公益超跑車隊，今天在高雄中央公園辦「超跑送愛，關懷高市兒少公益捐贈活動」，捐款兒少安置機構新台幣38萬元。

高雄市政府社會局今天發布新聞稿指出，超跑車隊全額贊助今天活動經費，現場展示60台酷炫、限量跑車，讓大小朋友歡度愉快週末。

車隊表示，每月會深入台灣偏鄉地區及學校展示，向學童介紹超跑，並贈送文具等物資，而車友們今年主動集資，送善款給高雄市兒少安置機構，盼為偏鄉及弱勢兒少帶來溫暖。

現場有孩子驚呼，「這是電影中才會出現的跑車嗎？」車主也非常大方，詳細講解跑車品牌及構造，還讓孩子自己開車門、坐進駕駛座，近距離體驗當超跑駕駛的感覺。

還有保育員老師說，「超跑真酷，讓人看了嘆為觀止」；現場備有餐車，讓孩子們大飽眼福之外，也能品嚐美味佳餚，感受高雄戶外豔陽。

社會局表示，兒少安置機構有專業社工、保育、生輔人員及護理師及廚工等，提供兒少24小時優質生活照顧及身心輔導，維護兒少權益並重視自立訓練及發展，期望未來能協助孩子順利返家，達成「認真學習、快樂成長、自立自主」願景，許孩子一個溫暖未來。