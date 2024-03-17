內農機車服務隊幫長輩機車健檢機油沒了、輪胎磨平 

國立內埔農工機車志工服務隊成軍4年，學生們到屏東縣偏鄉、原鄉部落服務，幫長輩們的機車、電動輔助車健康檢查，學生們分享，機車竟然騎到機油都沒了、輪胎磨平、胎壓不足，協助換機油、輪胎打氣，從騎來檢查時緩慢車速，到輪胎打氣後，車速平穩更靈活，長輩露出開心的笑容，是這群學生們最大成就感。

內埔農工機車志工服務隊也獲教育部青年發展署肯定，參與青年志工團隊競賽，今年共112組青年志工團隊角逐，有25組大專院校與社會青年團隊，18組高中職團隊，與7組績優運用單位進入決選，機車志工服務隊拿下績優服務獎肯定，去年獲得深耕服務獎。

機車志工服務隊長、汽車科二年級潘冠霖說，幫長輩們檢查摩托車，最常遇到長輩們將車騎到都沒有機油了，要花更多錢去修理汽缸，另外輪胎磨損嚴重，容易打滑，會影響行車安全，提醒長輩們要趕快去換輪胎。

汽車科一年級葉威慶分享，國中時就接觸機車志工服務隊，他對機車檢修興趣是受父親影響，能回到部落當機車檢修志工，將學習技能幫助部落。

二年級董聖祈說，志工隊不斷學習，讓他的修理技能更成熟，最常遇到，長輩以為車子發出怪聲音，檢修發現，其實是缺少潤滑。

「看到部落長輩們的笑容很有成就感」，二年級劉翔宗說，幫忙輪胎打氣、換機油、齒輪油，檢查煞車，方向燈、燈具。

二年級鍾銘晟說，部落服務時，看到阿嬤騎電動車來轉向「重重的」，檢查發現胎壓不足，幫忙打氣後，轉向變得靈活，他跟阿嬤開玩笑「修好了可以去飆車！」，阿嬤笑笑說「OK，現在來去飆！」還示範油門按三檔，青銀互動，長輩們笑的開心，他也收穫滿滿。

「讓學生們更有溫度去看待人事物」，機車志工服務隊指導老師康郁帆說，服務過程中，學生們對生長土地有更多情感連結，團隊中有不同族群，原住民、新二代、弱勢家庭等，服務過程中獲得自信心。