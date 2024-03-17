高屏溪砂石車擾民 警嚴查

高屏溪上游旗山溪及荖濃溪河川疏濬工程年初進入高峰，砂石車川流不息惹民怨，高雄月光山隧道、美濃美中街和屏東里港等地店家抱怨「灰塵擦不完」，行人、騎士憂心危險四伏，高屏警方繃緊神經嚴查違規，高雄去年至今取締913件，屏東今年已取締440件，民代批水利署南區水資源局未盡督導之責，南水局指會加強攔查，督促改善。

莫拉克災後山區衝落巨量砂石，高屏溪疏濬工程至今未間斷，枯水期砂石車進出頻繁，居民飽受困擾，高雄不少民眾反映，砂石車沿路掉砂石，而且常被砂石車逼車，里長埋怨，打電話至派出所，警方回以「沒有違規，不能取締」。高市議員朱信強說，有些砂石車清晨6點就在馬路上跑，擾人清夢，近日甲仙寶隆橋附近又開新標案，擔心砂石車又要滿街跑，市府應管制行進路線、作業時間，取締超重、超速、噪音及揚塵問題。

旗山警分局指砂石車主要走堤防道路、溪州大橋、台3線411至413公里；已與監理站聯合稽查17場次，規畫取締大型車專案13場次，增加攔檢勤務。

屏北是國內砂石生產重鎮，雖打造砂石車專用道、開闢溪底車道並禁止砂石車上鄉內重要道路，但警方發現，不少砂石車從高雄端駛入禁行的水防道路，去年取締2172件，今年至今取締440件。

屏東縣副議長盧文瑞說，早年砂石車未走在規定道路，砂石掉一地，漫天揚塵；專用道啟用後雖改善，仍有很大的進步空間。縣議員王景山說，南水局趁著枯水期疏浚高屏溪攔河堰，不過一些司機圖方便，違規駛入里嶺橋一帶水防道路，引發恐慌。屏縣府交通旅遊處長黃國維說，縣府成立砂石車平台會議，大家照規則，影響才能降至最低。

水利署南區水資源局副分署長林玉祥說，高屏溪攔河堰疏浚工程由南水局、高市水利局、第7河川分署共同負責，路口都設保全指揮交通，要求車輛過磅、清洗輪胎，也嚴禁違法進入水防道路，會配合警方攔查違規駕駛，督促廠商依規定辦理。