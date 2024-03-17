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高屏溪砂石車擾民 警嚴查

聯合報／ 記者潘欣中徐白櫻宋原彰蔡世偉／連線報導
屏東里港警分局在載貨砂石車禁行的里嶺橋至里港大橋區段水防道路和省道取締違規，1至3月取締多達440件。圖／里港分局提供
屏東里港警分局在載貨砂石車禁行的里嶺橋至里港大橋區段水防道路和省道取締違規，1至3月取締多達440件。圖／里港分局提供

高屏溪上游旗山溪及荖濃溪河川疏濬工程年初進入高峰，砂石車川流不息惹民怨，高雄月光山隧道、美濃美中街和屏東里港等地店家抱怨「灰塵擦不完」，行人、騎士憂心危險四伏，高屏警方繃緊神經嚴查違規，高雄去年至今取締913件，屏東今年已取締440件，民代批水利署南區水資源局未盡督導之責，南水局指會加強攔查，督促改善。

莫拉克災後山區衝落巨量砂石，高屏溪疏濬工程至今未間斷，枯水期砂石車進出頻繁，居民飽受困擾，高雄不少民眾反映，砂石車沿路掉砂石，而且常被砂石車逼車，里長埋怨，打電話至派出所，警方回以「沒有違規，不能取締」。高市議員朱信強說，有些砂石車清晨6點就在馬路上跑，擾人清夢，近日甲仙寶隆橋附近又開新標案，擔心砂石車又要滿街跑，市府應管制行進路線、作業時間，取締超重、超速、噪音及揚塵問題。

旗山警分局指砂石車主要走堤防道路、溪州大橋、台3線411至413公里；已與監理站聯合稽查17場次，規畫取締大型車專案13場次，增加攔檢勤務。

屏北是國內砂石生產重鎮，雖打造砂石車專用道、開闢溪底車道並禁止砂石車上鄉內重要道路，但警方發現，不少砂石車從高雄端駛入禁行的水防道路，去年取締2172件，今年至今取締440件。

屏東縣副議長盧文瑞說，早年砂石車未走在規定道路，砂石掉一地，漫天揚塵；專用道啟用後雖改善，仍有很大的進步空間。縣議員王景山說，南水局趁著枯水期疏浚高屏溪攔河堰，不過一些司機圖方便，違規駛入里嶺橋一帶水防道路，引發恐慌。屏縣府交通旅遊處長黃國維說，縣府成立砂石車平台會議，大家照規則，影響才能降至最低。

水利署南區水資源局副分署長林玉祥說，高屏溪攔河堰疏浚工程由南水局、高市水利局、第7河川分署共同負責，路口都設保全指揮交通，要求車輛過磅、清洗輪胎，也嚴禁違法進入水防道路，會配合警方攔查違規駕駛，督促廠商依規定辦理。

屏東縣 砂石 高屏溪

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