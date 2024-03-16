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高雄創意宋江陣頭大賽登場！9隊拚武術、特技、舞蹈

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
瑞山宋江獅陣於陣頭拜觀音展現實力堅強武藝。圖／高雄市觀光局提供
瑞山宋江獅陣於陣頭拜觀音展現實力堅強武藝。圖／高雄市觀光局提供

高雄內門區一年一度負盛名的全國創意宋江陣頭大賽今、明2日舉辦，觀光局祭出200萬元總獎金廣發武林帖，吸引來自全國各地9支隊伍參加，成員跨足武術、舞蹈，還有影視戲劇特技領域。

觀光局長高閔琳表示，今年參加創意宋江陣頭大賽的隊伍有來自北部的「龍華宋江」、「萬象齊陣」，中部「彰化縣芳苑鄉路上厝振興社宋江陣」、「民靖武術隊」、「雲林西螺國中」，南部則有「台南歸南國小」、「永康國中翰林獅隊」、「台南大學」與「加樂龍武聯隊」等隊伍，並以取得「王者之璽」為最高榮譽目標。

今日登場的5隊包括結合蘭賢陵武館，聚集不同領域人才，挑戰二連霸的「台南大學」；融合鼓陣、客家開口獅、台灣獅、飛龍陣等元素的「雲林西螺國中」；「彰化縣芳苑鄉路上厝振興社宋江陣」結合天罡星、地煞星兩面旗號；「永康國中翰林獅隊」表演蜈蚣、白鶴陣等加入拳法、兵器演出；「龍華宋江」運用傳統的旗舞和扇舞技巧，展現優雅華麗的舞台效果。

17日的4組隊伍中，跨足影視特技的「萬象齊陣」，以悟空為故事主軸，融合武術、舞蹈和戲劇等多元表演藝術；「加樂龍武聯隊」結合街舞、現代舞、民俗舞、新武術等，帶來耳目一新的表演；「民靖武術隊」傳承西螺七崁阿善師所創金鷹拳法的精湛技藝，結合客家文化；「台南歸南國小」納入跳鼓、舞龍、宋江陣、旗陣、拳術、功夫扇等六項民俗技藝。

「羅漢門迎佛祖」遶境隊伍從內門紫竹寺起駕出發，沿途行經內門家戶巷弄，在山路中跋涉，為各庄驅邪避煞；觀光局在16、17及23日，上午9點30分至下午18點，規劃免費接駁車自旗山轉運站出發，也有付費預約直達車從高鐵左營站直達內門紫竹寺。

全國創意宋江陣頭大賽於3月16、17日登場，台南大學來勢洶洶挑戰二連霸。圖／高雄市觀光局提供
全國創意宋江陣頭大賽於3月16、17日登場，台南大學來勢洶洶挑戰二連霸。圖／高雄市觀光局提供
遶境前的百年陣頭拜觀音為宋江陣系列活動揭開序曲，橫山宋江陣精采展演。圖／高雄市觀光局提供
遶境前的百年陣頭拜觀音為宋江陣系列活動揭開序曲，橫山宋江陣精采展演。圖／高雄市觀光局提供
西螺國中再次參加創意頭大賽，將帶來多元精彩展演。圖／高雄市觀光局提供
西螺國中再次參加創意頭大賽，將帶來多元精彩展演。圖／高雄市觀光局提供

宋江陣 高雄市

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