屏東中北部空氣品質昨亮紅燈 環保局稽查5件違規告發開罰

昨天受環境風場吹東風影響，且午後日照強烈致使臭氧濃度上升，屏東縣除恆春半島的空品是良好的綠色外，包括小琉球的空品監測均達到不健康的紅色警示，縣環保局啟動應變措施，對各汙染源通報降載減排並加強稽查，共查獲5件違規；今天已降至對敏感群族群不健康的橘色，環保局表示擴散條件仍不佳，持續加強應變及管制，以減緩空品惡化。

縣環保局空氣汙染防制科長伍展沛說，昨天受氣象條件影響，水平及垂直擴散條件不佳，致上風處汙染物持續累積，午後陽光較強，故受光化作用使臭氧濃度急速上升；環保局立即針對各汙染源通報降載減排並加強現場稽查，共查獲2輛砂石車汙染路面、1件露天燃燒及2處工地防塵未符合規定，均將予告發處分，同時加強道路洗掃作業，共洗掃187.3公里。

他說，依中央氣象署最新資訊，未來2天環境風場仍為偏東風至東南風，天氣型態穩定，午後易受光化作用使臭氧濃度升高，短時間空氣品質可達紅色警示等級，因西半部擴散條件仍差，汙染物易累積，除了請業者加強自主管理，務必落實汙染防制之外，呼籲民眾外出時配戴口罩做好自我防護，環保局持續啟動應變措施，加強管制汙染源並查緝不法汙染，減緩空品不良帶來的影響。