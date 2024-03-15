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東高雄人口紅利增！未來還有建設利多 部分新建案房價逼近4字頭

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
東高雄因「空中鳳城」等大型建設相繼投入，人口紅利增加，帶動房市。記者王昭月／翻攝
東高雄因「空中鳳城」等大型建設相繼投入，人口紅利增加，帶動房市。記者王昭月／翻攝

高雄房價近年持續溫熱，東高雄鳳山區因人口密集，購屋需求旺盛，未來還有捷運黃線、國道7號等建設利多，房價已站上3字頭，部分個案也逼近4字頭，包括國城建設「鳳山都更好」、歐美建設「向森青」，都將在329檔期進場，每坪開價已到38萬上下，後市強勁。

鳳山是高雄面積最大及人口數最多的行政區，近年像三井不動產的「Mitsui Shopping Park LaLaport，台鐵「空中鳳城」等重大建設亦相繼投入，住宅人口需求增多，房市也具增值潛力。

高雄市房屋市場調查協會榮譽理事長蔡紹豪表示，相較於北高雄因台積電話題而暴漲的楠梓、橋頭等區，鳳山房價漲勢相對溫和、健康。而鳳山地理位置距離高雄市區更近，生活機能成熟度勝於楠梓及橋頭，目前鳳山新建案房價已站穩3字頭，文山特區、台鐵鳳山車站、鐵路地下化綠園道周邊精華區段，新案更逼近4字頭。

鳳山區目前有數個建案備受矚目，像國城建設在中山木路推出的預售案「鳳山都更好」，近規畫中的國道7號交流道，走1分鐘就能到捷運橘線鳳山國中站，距離鳳山lalaport僅需10分鐘車程，交通便利。此案規畫18至49坪產品，開價每坪35至43萬元，實價登錄已有79筆成交紀錄，銷售接近5成。

歐美建設位在文山特區的成屋「向森青」，預計329檔期進場，正對16萬坪的鳳山園藝試驗所首排，規劃25、37、40坪3種坪數，每坪開價已到38.8萬元。泰緯建在鳳山車站推出的「泰緯皇居」，規畫39至51坪、2至3房產品，已有50筆交易，最高單價站上43.4萬元；藏信建設、神揚建設的預售案「藏美東京都」則規劃20至40坪產品，實登均價約每坪30至36萬元。

國道 都更 高雄市

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