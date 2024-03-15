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南台科大高雄流行音樂中心 今簽約培養產業人才

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
南台科大高雄流行音樂中心今簽約培養流行音樂產業人才。記者周宗禎／攝影
南台科大高雄流行音樂中心今簽約培養流行音樂產業人才。記者周宗禎／攝影

台科大下午與高雄流行音樂中心簽署合作協議，校長吳誠文與高雄流行音樂中心執行長丁度嵐代表簽署，訂定一系列合作項目與條款，此次合作備忘錄簽署，雙方將共同推動藝文教育發展、促進藝術與教育交流合作，為文化事業注入新的動力活力。

協議內容包括多項合作項目條款，涵蓋人員交流訪問、宣傳推廣活動、教育推動、學術交流活動、藝術推廣與培訓、實習機會提供等多個方面。雙方將共同舉辦各類學術研討會、藝術推廣活動，並開設相關課程，「為藝文教育注入新的元素與動力」。

校長吳誠文說，南台科大很早就創立特殊的流行音樂產業系，培養相關產業的就業機會與人才，提升台灣流行音樂產業品質。流行音樂產業運作越來越複雜，歌手也不像以往只是單純的製作音樂出唱片就可以，現在網路時代媒體宣傳雲端A I也還不夠，歌手必須直接面對群眾，必須經常舉辦演唱會直接與聽眾觀眾互動，已經變成這個產業的新型態，而從舞台搭設、演出內容到幕後宣傳，多方連結，需要多樣化專業人才，南台培養從創作表演到幕後製作、行銷各種各樣的人才。

高流執行長丁度嵐表示，目前已與文藻、樹德等3所大專院校簽署產學合作與交流備忘錄（MOU），提供學生完整學期實習機會，並推動產學合作課程、接軌業界經驗，盼將三所學校人才銜接至更多元的產業面向。

他說，喜歡音樂的人都能夠在高雄流行中心獲得支持，除了觀光也能照顧藝文工作者。業界師資、課程、廣大空間也能和南台科大的共享。並提供熱愛流行藝術的年輕人實習機會。也正與藝術類高中接洽合作，擴大高流的能量。

實習課程將連結產業趨勢與職場實務計畫，由公共關係部、企劃製作部、演出服務部合作，規畫「企製行銷組」課程、招收實習生在各部門輪值。

南台科大高雄流行音樂中心今簽約培養流行音樂產業人才。記者周宗禎／攝影
南台科大高雄流行音樂中心今簽約培養流行音樂產業人才。記者周宗禎／攝影

台科大 實習 高雄流行音樂中心

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