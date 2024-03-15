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高雄多處側溝老舊破損坑車、摔傷人 水利局加強巡檢修復

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄楠梓區東寧路的側溝去年12月毀損出現坑洞，造成民眾受傷，目前正在進行全面整修翻新工程。記者王勇超／攝影
高雄楠梓區東寧路的側溝去年12月毀損出現坑洞，造成民眾受傷，目前正在進行全面整修翻新工程。記者王勇超／攝影

高雄多處側溝老舊，不僅有民眾因溝板破了大洞而摔落，也有汽車停放路邊時因溝板突然崩塌，導致車輪陷落天坑，楠梓區、左營區都有里長反映，當地側溝是民國70年代興建，常有破損，希望市府加強巡檢維修。高市水利局說，目前優先針對市民活動密集區域及風景區加強定期巡檢，如發現或接獲通報損壞，會立即派工修繕。

高雄楠梓區東寧路一處測溝去年12月毀損，溝蓋掉入水溝裡，水泥溝板的鋼筋裸露，有人走路時不小心摔下去水溝，幸好閃過鋼筋，僅有擦傷和瘀青，水利局在案發隔天已用水泥修復。有居民說，去年8月曾聽鄰居說，有人踩到這條水溝的另一處破洞，造成摔傷。

東寧里長蘇吳錦秀說，東寧路側溝的破洞，水利局已先用水泥補強，據她所知，「只有一個人掉下去，其他都是車輪陷落」；東寧路的側溝在民國70年代就蓋好，已經過了幾十年，目前整條東寧路的側溝正在重新翻修，當地住戶少，但仍希望市府加緊速度，才不會再發生意外。

無獨有偶，左營區光輝里去年也有多處側溝或人行道的水溝蓋毀損，里長傅琪隆說，當地的側溝因年代久遠，容易出現破損，尤其去年高雄多次強降雨後，居民陸續發現側溝毀損，包括水溝蓋周圍的水泥結構破損，或溝渠內部遭掏空，由於側溝破損不會有固定點或者規律，他自己會巡視、里民也會通報，去年至今已請水利局來維修4處。

水利局表示，目前針對高雄市都市計畫區內，經常性維護管理的道路側溝長度約23萬公里，水利局每年例行性巡查約4500公里。側溝定期巡檢工作，因人力及經費有限，優先針對市民活動較密集的區域、風景區等增加頻率定期、不定期巡查。

水利局說，另透過環保局、里辦公處等38個行政區進行側溝清疏時，會協助目視排水溝是否損壞並通報水利局，如接獲通報側溝損壞，水利局則會立即派工修繕。

高雄鄭姓汽車保養廠業者說，路旁側溝的溝板破裂造成汽車陷落「在高雄不是經常發生，但已經聽過好幾件」，要請拖吊車來協助脫困，費用約3000元，而車輛陷落坑洞，可能造成避震系統、方向機、底盤故障，輪圈與胎牌也可能被尖銳物刮到，車身鈑金或保險杆也可能會受損，因為車輛陷下去的深淺不同，受損範圍可能不一樣，但即使是國產車，維修費用也可能超過3至5萬元。

楊岡儒律師說，道路常年欠缺維護，容易造成用路人的交通危險，若民眾因此受傷，地方政府具有國賠責任。楠梓區東寧路去年12月有測溝破了1個大洞，客觀上對民眾行車安全必然有風險，當用路人行車車輛輪胎陷入導致車損人傷，或民眾步行時不慎踏入跌倒擦傷，現場可拍照、錄影蒐證，依法申請國賠，先向市府提出調解，依國賠程序請求損害賠償。

高雄市左營區光輝里的側溝年代老舊，常出現毀損，里長傅琪隆巡視發現會通報水利局前來修復。翻攝自光輝里長傅琪隆臉書
高雄市左營區光輝里的側溝年代老舊，常出現毀損，里長傅琪隆巡視發現會通報水利局前來修復。翻攝自光輝里長傅琪隆臉書
高雄楠梓區東寧路一處測溝去年12月毀損，溝蓋掉入水溝裡，水泥溝板的鋼筋裸露。圖／翻攝自高雄市議員白喬茵臉書
高雄楠梓區東寧路一處測溝去年12月毀損，溝蓋掉入水溝裡，水泥溝板的鋼筋裸露。圖／翻攝自高雄市議員白喬茵臉書
高雄楠梓區東寧路去年12月毀損的測溝，水利局日前已用水泥修復。記者王勇超／攝影
高雄楠梓區東寧路去年12月毀損的測溝，水利局日前已用水泥修復。記者王勇超／攝影
高雄楠梓區東寧路去年12月毀損的測溝，位置就在楠梓運動中心旁。記者王勇超／攝影
高雄楠梓區東寧路去年12月毀損的測溝，位置就在楠梓運動中心旁。記者王勇超／攝影

人行道 國賠 水利局

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