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屏東再啟動回收廢漁網計畫 縣府祭每公斤15元獎勵金

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今年再啟動回收廢棄漁網計畫。圖／屏東縣政府提供
屏東縣政府今年再啟動回收廢棄漁網計畫。圖／屏東縣政府提供

屏東縣是漁業大縣，棄置漁網在海洋中漂流，易危害海中生物，包括纏繞鯨豚，甚至影響船舶航行安全等，為維護海洋生態平衡並與國際海洋保育趨勢接軌，提升廢漁網再利用率目標，縣府今年持續推動廢棄漁網回收計畫，以每公斤15元獎勵金回收，預計回收至少20公噸廢漁網。

縣府海洋及漁業事務管理所說，今年度預計回收至少20公噸廢漁網，為提升廢漁網再利用率目標，請縣內漁民回收前須先拆除廢網上的浮子、沉子、浮球及垃圾等雜物，經清潔乾淨、打包或繩索綑綁等前處理作業後才可兌換，若未拆除相關配件、雜物或不可回收之材質，則不予回收。

海漁所說，兌換期間自即日起至兌完為止，設籍屏東縣漁民可將不再使用之廢棄漁網於每月第二、三周的星期四，至東港區漁會及枋寮漁港、水利村漁港、塭豐漁港等暫置區進行回收；若縣內未有暫置區之漁港，漁友可向當地漁會登記，或撥打屏東縣政府委辦單位大仁科技大學廢漁網回收服務專線0970233322，另行安排回收時間。

海漁所指出，為推廣廢棄漁網回收再利用計畫，將於各區漁會，包含東港區漁會、林邊區漁會、枋寮區漁會、恆春區漁會，舉辦4場說明會，讓漁民能清楚地掌握廢棄漁網的回收流程和注意事項，請漁民一起保護海洋資源，為海洋環境永續盡份心力。

屏東縣也是漁業大縣，縣府今年再啟動回收廢棄漁網計畫。圖／屏東縣政府提供
屏東縣也是漁業大縣，縣府今年再啟動回收廢棄漁網計畫。圖／屏東縣政府提供

屏東縣政府 東港 漁民

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