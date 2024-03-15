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體檢高雄輕軌／商家怨 輕軌旁難停車

聯合報／ 記者王勇超宋原彰蔡世偉潘奕言／高雄報導
高雄輕軌因「龍貓隧道」暴紅。圖／高捷公司提供
高雄輕軌因「龍貓隧道」暴紅。圖／高捷公司提供

高雄環狀輕軌建造時因軌道設計在路中央，被當成嫌惡設施，一度引起美術館區豪宅居民掛布條抗議，經多方協調，最後軌道北移至小葉欖仁林蔭中，意外造就「龍貓隧道」一夕暴紅，當初抗爭的居民為之驚艷，買房或租屋的詢問度也變高，命運急轉彎。

高雄美術館特區豪宅林立，住戶講究生活品質，但輕軌最初規畫鋪在美術館路中央，住戶擔心門前阻隔，從地下停車場開車上來就須急轉彎，憤而掛布條抗爭。

龍水里長初學霖說，住戶當時質疑規畫不當，韓國瑜上任後宣布暫時停建，居民以為就不建了，沒想到陳其邁上任後又決定要蓋，10多棟大樓居民集體抗爭，甚至有人剃髮，市府辦40多場公聽會，陳市長苦勸，「美術館市中心點如果沒踏出去，大順路輕軌就動不了」，幾經轉折，輕軌才從嫌惡設施翻身。

高雄輕軌因路線北移，意外造就龍貓隧道，初學霖指這起因錯誤造就的意外美麗竟讓居民覺得社區變美了，他也被稱「龍貓里長」。永慶不動產富國鴻麗加盟店經理張哲偉說，輕軌施建時沿路房價上漲，新大樓1坪從20多萬元翻倍，店租則因交通黑暗期，降15%至25%不等，輕軌成圓後，買房或租屋的詢問度又變高。

記者直擊大順路段，輕軌周邊高中職學生改搭輕軌後，省約15至30分鐘等公車或走路的時間，教官說現在通勤事故減低，無照騎車情形也下降，不過有學生反映尖峰時段車廂人擠人很不舒服，幾次疑似跳電，列車臨停在半路中很悶熱。

另大順路輕軌開通後，僅10個路口開放左轉，林小姐說，本來下一個路口就可以到家，「現在偏要繞一大圈」！商家也埋怨，輕軌造成停車位不足，影響客人消費。交通局表示，目前周邊道路及路外停車空間共4256個汽車位、3635個機車位。未來還會增加，解決停車的不便。(系列完）

住戶 美術館 高雄輕軌

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