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自由車環台賽最終站佛光山出發 滾動漸進交管避民怨

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
國際自由車環台公路大賽最終站高雄站，警方以滾動漸進交管避免民怨。圖／高雄市警察局提供
國際自由車環台公路大賽最終站高雄站，警方以滾動漸進交管避免民怨。圖／高雄市警察局提供

2024國際自由車環台公路大賽，今天來到最後一站高雄站，一早來自全球頂尖的24支國際車隊齊聚高雄佛光山佛陀紀念館，出發後沿線經過11個行政區，最後回到高雄國家體育場，總長約150公里，競賽路線充分展現高雄多元地形特色，除具備挑戰性，更可飽覽高雄山林之美，警方也以滾動漸進式交通管制避免民怨。

2024 國際自由車環臺公路大賽自3月10日開始，今日巡迴至最後一站高雄市站，賽事自佛陀紀念館出發，終點為高雄國家體育場，行經高雄市11個行政區。除了起點設在台灣佛教文化中心「佛光山」，沿途會經過以生產香蕉著名的旗山，還可欣賞美濃客庄田園風光和六龜十八羅漢山，接著行經甲仙、杉林、燕巢、大社、楠梓和左營，最後回到高雄國家體育場做最後衝刺。

為了確保賽事交通安全順暢，高雄市警方也全力支援，負責賽事全程交通管制、車隊引導及維護選手安全工作，並動員義交人員超過200名協勤。為避免影響其他用路人權益，交通管制採「滾動漸進方式」，在自由車隊伍到達前夕，透過前導車提示路口員警、義交先行交管，管制時間縮減至10至15分鐘內，減少管制等侯時間，避免民怨。

交通管制 佛光山佛陀紀念館 高雄市

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