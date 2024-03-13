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高市凱旋四路快慢車分隔島拆除 騎士直呼「變好騎」

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄市中山路至成功路段也設有快慢車分隔島，但大型車輛多，快慢車混合容易造成危險，評估後不拆除。記者潘奕言／攝影
高雄市中山路至成功路段也設有快慢車分隔島，但大型車輛多，快慢車混合容易造成危險，評估後不拆除。記者潘奕言／攝影

高雄市凱旋四路班超路至瑞南路段原來設有快慢車分隔島，因慢車道狹窄，不但騎車危險，公車臨停也不方便，市府交通局評估後拆除，後續將設置標誌標線。凱旋四路中山路至成功路段也有快慢車分隔島，不過此處大型車多，為保障機車騎士安全，決定不拆除。

凱旋四路為單向2快、1慢車道，中間設有快慢車分隔島。不過分隔島僅90公分寬，慢車道寬度也不足2.8公尺，無法提供候車空間，公車進入慢車道會影響機車行駛，路口也有車流交織問題，騎士經過時都戰戰兢兢，險象環境。

為了改善路段安全，並解決公車站設置問題，交通局評估會勘後決定拆除。許先生上下班都會經過這路段，今日早上發現分隔島已拆除，表示「真的變好騎了！」他說原來的機車道窄，上下班機車容易擠成一堆，拆除後覺得更安全。

交通局本周將進行後續標誌設立及標線畫設等工程，進行車道配置優化，包括設置偏心左轉車道、取消第2車道禁行機車、畫設路面邊線界定行車範圍、改善T字路口待轉空間，還給機車族安全行駛空間。

另外凱旋四路再往西行，中山路至成功路段也設有快慢車分隔島，交通局表示，該路段通往高雄加工出口區及漁港，大型車輛多，快慢車混合容易造成危險，分隔島有設置必要，評估後決定不拆除。

高雄市凱旋四路班超路至瑞南路段的快慢車分隔島已拆除，騎士直呼變好騎了。記者潘奕言／攝影
高雄市凱旋四路班超路至瑞南路段的快慢車分隔島已拆除，騎士直呼變好騎了。記者潘奕言／攝影

公車 標誌 車道

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