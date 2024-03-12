可以吃的水墨創作 阿卜極個展將藝術帶入日常

「幻墨．叫真」2024阿卜極個展，從今天起至4月28日在高雄市大同醫院對面的中國書畫學會會館登場，標榜展出「可以吃的水墨創作」，邀來賓體驗一場真正的藝術饗宴，讓當代水墨進入你我日常生活，墨塊、墨汁除了自己品嚐外，食品等級的作品也是收藏、送禮兩相宜。

藝術家阿卜極任教於高雄師範大學美術系，長期研究跨域媒材的當代書寫創作，從傳統水墨、書法的藩籬中解放紙筆墨規的形式框架，應用媒材技法橫跨水墨、油畫、書法、木質、食材等，這次展出45件創作實驗作品，演繹極古典即當代的新語彙。值得一提的是，這次阿卜極前所未有的創意，要大家透過品嚐來進行飲食消化與意識精神世界之間的對話，帶領你我再一次反思，尋覓新的藝術創舉。