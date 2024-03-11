高雄輕軌是否停等紅綠燈？ 優先通行權問題兩派論戰

聯合報／ 記者潘奕言石秀華宋原彰／高雄即時報導
高雄輕軌在大順路段採「共用時相」，與一般汽機車一樣停等紅燈。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌在大順路段採「共用時相」，與一般汽機車一樣停等紅燈。記者潘奕言／攝影

「輕軌又出車禍了！」「駕駛不慎將車駛入輕軌軌道中。」每隔一段時間，就會出現駕駛擦撞輕軌或是誤闖的新聞，似乎已見怪不怪。輕軌雖有專屬車道，但仍與一般車輛在路口共用道路，「優先通行權」問題不但影響輕軌車速，也事關安全性。

關於優先通行權的討論，從輕軌通車後就不曾間斷過，網路上也分為兩派，林先生是「輕軌優先」派，他認為輕軌為大眾運輸工具，講求的就是快速與準時，加上輕軌車廂不長，等待通過時間不久，應該要有優先通行權。

高雄輕軌屬於B型路權，有專屬行駛空間，但到交叉路口時需與其他車輛共用道路。「優先通行權」是指輕軌到路口時，是否比其他車輛擁有更快通過路口的權利，又分為絕對優先通行、相對優先通行、共用時相三種。

高雄市捷運局表示，輕軌行經各路口交通狀況差異極大，會針對不同路口調整不同的通行權策略。目前輕軌並無如台鐵一般，列車到路口時不用停等，直接通過的「絕對優先通行權」。

現在採用的「相對優先通行權」，列車到路口時需停等，但會將對向車道的綠燈時間縮短的，包括同慶、四維等路口。「共用時相」則是列車與一般車輛一樣停等紅燈，沒有特權，大順路段從博愛到中正等路口，因交通繁忙都採共用時相。

也有市民認為輕軌「妨礙交通」，劉先生說，他上班路線騎車會穿越輕軌，每次輕軌要通過號誌就會改變，有時要等很久，實在浪費時間。捷運局表示，目前已在各路口增設科技執法設備，蒐集各項交通大數據，提供市府智慧運輸中心評估，會針對各路口車流變化進行滾動式調整。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，輕軌要提速最重要的是減少煞車，不過因輕軌各車站很近，開車還沒到高點速度就得減速，要提速確有困難度。如果輕軌的運量一直很高，可與民眾持續溝通，評估哪些路口可再提速，以高運量事實化解「輕軌阻礙交通」的迷思與民怨。

輕軌的交通事故也不少，根據高雄市警局捷運警察隊統計，輕軌自2005年10月16日分階段通車迄今年2月底，行人、車輛與輕軌發生肇禍案件共89件，其中以「車輛未依標誌、標線、號誌指示行駛」為主，「車輛不熟道路狀況闖入輕軌軌道區」次之。

輕軌在路口是否該「防衛駕駛」而減速，如此雖可提升安全性，但也有違輕軌提速的目標，陷入兩難。網友Claudius認為，輕軌已是路上最守規矩的交通工具，事故率高反應的是其他交通工具駕駛的素質低落，除了路口設置警示標誌，也該增設路口科技執法並教育民眾來減少違規。

捷運警察隊長杜嘉鴻指出，民眾無論在「輕軌路權範圍」或與「與輕軌共用路口」違規，都會依大眾捷運法處以相對罰鍰；闖紅燈則依道交條例罰鍰並予以記點；若造成輕軌車輛、設備毀損，由高捷公司另對當事人求償。

警方也會與相關機關加強標誌、標線、號誌等設置，提醒及防制民眾任意違規闖越輕軌軌道區。「汽、機車入侵專軌及路人誤入綠廊」也將依大眾捷運法持續取締並製單告發。

捷運 標誌 高雄輕軌

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