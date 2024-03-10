輕軌比公車慢 民眾寧睡晚改騎車

高雄捷運環狀輕軌是台灣第一條、也是唯一在市區運行的輕軌，2015年10月啟用後走了9年，一路磕磕碰碰，今年元旦終於全線通車，2月26日起收費，試營運期間每日平均運量近5萬人次，但搭乘問題也不斷浮現，高雄輕軌如何愈走愈平順，進而成為「高雄之光」，聯合報今起帶讀者一起體檢。

高雄環狀輕軌全長22.1公里，共38站，因穿越市區且無優先路權，繞一圈要花90分鐘，平均時速約15公里，比可行性評估時速21.5公里慢3成，若以高速公路時間換算可從高雄到嘉義，被形容為「慢公車」。通勤、通學民眾指輕軌比公車慢，寧可捨棄改騎車，更有民眾質疑輕軌已有專用道，速度仍慢說不過去，高市捷運局指已列改善計畫，1年內希望再省15分鐘。

搭輕軌遊高雄，時速15公里也許不疾不徐，若當常日通勤交通選擇，可能會急死人。輕軌因速度慢，有民眾因此放棄搭乘。李小姐曾嘗試上班搭輕軌，速度竟比公車還慢，因怕遲到，最後還是騎車，早上可以睡晚一點。

輕軌為何成「慢公車」！網友曾分析原因，包括列車沒有優先通行權、列車數量有限、乘客上下車速度等。從事電信業的孫先生說，他搭輕軌時遇過明明沒人上下車，列車還停在月台上不動。國外輕軌與汽車共用道路，高雄輕軌既有專用道，還開那麼慢，至路口與一般車輛一樣停等紅燈，實在沒道理。

高雄市捷運局解釋，輕軌全線共經過86個平面路口，號誌設計須兼顧一般道路車流，也要考量主要幹道通行、號誌時相連鎖等問題。辦大活動時人潮過多，行控中心調整班距，才會等久一些。

樹德科大流通管理系副教授陳佳宏說，高雄輕軌一階通車時局限在沿海西段，因串起光榮、真愛碼頭、駁二等景點被稱為「觀光輕軌」，後來往北進美術館區，往東串起大順路段，才成為兼具通勤、通學的交通線。全線西段多觀光性質，東段多了生活性質，抱怨速度慢的是通勤族，而非不在乎浪費時間的觀光客，捷運局應思考如何在通勤主要路段提速，而非提高整圈路段均速。

高雄市捷運局針對輕軌已提出4項提速計畫，包括刷卡機改設月台、路口號誌連動，進行科技執法等，希望花1年時間把平均時速拉到18公里，繞行一圈時間縮短至75分鐘，為乘客省了15分鐘。