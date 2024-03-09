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陳建仁視察屏東蔬果冷鏈包裝 讚科技帶入農業提升競爭力

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（左二）向行政院長陳建仁（左三）介紹冷鏈場的運作，蜜棗冷鏈包裝。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（左二）向行政院長陳建仁（左三）介紹冷鏈場的運作，蜜棗冷鏈包裝。記者劉星君／攝影

現正值蜜棗產期，屏東縣高樹鄉青農潘志民返鄉務農種棗子，2019年創立寶島南方蔬果生產合作社擔任理事主席，潘曾獲神農獎肯定，去年元旦投資打造冷鏈集貨場啟用，該場也是全台唯一的蜜棗冷鏈集貨包裝場域，除蜜棗外，也有百香果、鳳梨，朝數位化、智慧化蜜棗4.0生產，創造永續經營未來。

行政院長陳建仁今到參訪高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社冷鏈包裝集貨場，了解棗子、鳳梨、百香果包裝集貨流程，屏東縣長周春米、農業部代理部長陳駿季、立委鍾佳濱、莊瑞雄等人陪同。

潘志民向陳建仁介紹冷鏈包裝場運作，潘志民說，棗子從最早露天栽種，到20多年前進入網室，現今打造溫室，邁入數位化、智慧化蜜棗4.0生產力，不用擔心颱風來襲時，枝條受損，影響產能，產地面積擴大，建置冷鏈包裝場，在外銷、或是國內市場都有相關需求。

潘志民說，包裝場處理量能，蜜棗在12月到3月底，種植面積28.5公頃，每日可包裝30公噸；百香果是3月到6月，種植面積10公頃，每日可包裝5公噸。去年3月起增加代工外銷鳳梨包裝，鳳梨2月中旬到6月中，每日可包裝50公噸。

「冷鏈需求與國際接軌」，潘志民說，有冷鏈設備，讓蜜棗從7天儲存延伸到14天、21天，打開外銷市場，外銷到日本，加拿大，香港，新加坡，馬來西亞，增加內外銷儲運壽命，更具市場競爭。

行政院長陳建仁說，農業科技發達，如何把高科技及創新研發導入農業生產很重要，英文字「change」、「chance」很棒，農業從露天、網室到溫室種植，不斷改變經營方式，有改變就有機會。 

「屏東棗子很好吃」，陳建仁大讚收到縣長周春米長寄送的棗子，和他小時候印象吃的棗子很不一樣，品質像蘋果。

陳建仁說，將接任總統賴清德副總統會接續蔡英文總統對農業部三大期許，農業部做農民靠山，解決農民問題；應用各項新創科技增加競爭力；政府未雨綢繆，及早準備因應未來可能的糧食危機，把科技帶入農業，面臨環境變遷挑戰，農業供應也不會有問題。

周春米說，屏東蜜棗產期約至3、4月，冷鏈設備建置及品質管理，未來希望能爭取更好檢疫條件，讓農民用更好品質和國際競爭。屏東蜜棗種植面積538公頃，全台產量第二，主要產地在高樹鄉、鹽埔鄉，高樹鄉種植面積318公頃最大。今年全台蜜棗外銷量為185公噸，其中屏東蜜棗外銷出口147公噸，包括日本、加拿大、香港、大陸等地。

屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（右二）向行政院長陳建仁（右三）介紹冷鏈場的運作，並品嘗蜜棗綜合果汁。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（右二）向行政院長陳建仁（右三）介紹冷鏈場的運作，並品嘗蜜棗綜合果汁。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（右一）向行政院長陳建仁（右三）介紹冷鏈場的運作，並請院長在蜜棗禮盒簽名。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（右一）向行政院長陳建仁（右三）介紹冷鏈場的運作，並請院長在蜜棗禮盒簽名。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（左四）向行政院長陳建仁（左五）介紹冷鏈場的運作，經過鳳梨包裝區。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（左四）向行政院長陳建仁（左五）介紹冷鏈場的運作，經過鳳梨包裝區。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（右）說明合作社經營與冷鏈場運作。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（右）說明合作社經營與冷鏈場運作。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（右四）向行政院長陳建仁（右二）介紹冷鏈場的運作，冷鏈場有鳳梨、百香果與蜜棗綜合包裝場區。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（右四）向行政院長陳建仁（右二）介紹冷鏈場的運作，冷鏈場有鳳梨、百香果與蜜棗綜合包裝場區。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（左）向行政院長陳建仁（右）介紹冷鏈場的運作，陳建仁品嘗百香果。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社理事主席潘志民（左）向行政院長陳建仁（右）介紹冷鏈場的運作，陳建仁品嘗百香果。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社的冷鏈包裝場，包裝場的員工正在處理百香果的包裝。記者劉星君／攝影
屏東縣高樹鄉寶島南方蔬果生產合作社的冷鏈包裝場，包裝場的員工正在處理百香果的包裝。記者劉星君／攝影

農業部 農民 陳建仁 陳駿季 青農 鳳梨

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