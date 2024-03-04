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小犬颱風後遺症重創恆春玉荷包 徐富葵、藍蘇清泉勘災「仙拚仙」

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣恆春玉荷包荔枝新枝不開花，民進黨立委徐富癸和國民黨立委蘇清泉昨天不約而同前往勘災，但錯開時間，農改場和農業相關官員連趕兩場。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春玉荷包荔枝新枝不開花，民進黨立委徐富癸和國民黨立委蘇清泉昨天不約而同前往勘災，但錯開時間，農改場和農業相關官員連趕兩場。記者潘欣中／攝影

去年10月小犬颱風登陸恆春半島造成嚴重災情，玉荷包樹折枝損，最近進入關鍵的開花期，果農發現新枝開花率僅1成，等到5月收成恐減產逾半；民進黨立委徐富癸和國民黨立委蘇清泉今天均前往勘災但錯過時間，農政官員連跑兩場，給外界「仙拚仙」的感覺；因部分農民已領小犬天災現金救助，立委要求農業部另以專案補助，並修改延遲性災害限時3個月規定。

恆春半島玉荷包約種植面積近200公頃，因台灣最南的地理位置，一直是全台首批上市；玉荷包會在母親節前後成熟，果肉口感帶有微酸甜，豐厚的香氣及清脆感，是消費者嘗鮮搶購的送禮首選，但去年小犬颱風造成玉荷包樹枝嚴重折損，今年開花期驚見新枝不開花只長芽，開花率到目前僅1成，果農預估今年恐減產逾半。

小犬颱風造成恆春玉荷包的延遲性災損，立委徐富葵下午2時半到四溝里場勘災，綠營縣議員潘芳泉到場；藍不分區立委蘇清泉在3時半到水泉里勘災，藍營恆春鎮長尤史經和縣議員盧玟欣陪同，農糧署、縣農業處和高雄農改場人員跟著連跑兩場；高雄區農改場副場長吳志文說，果樹枝條斷裂是去年小犬颱風造成，新枝因未發育成熟無法開花，屬延遲性災害。

農糧署南區分署屏東辦事處說，天災延遲性災損規定是3個月，小犬颱風救助到今年1月即結束申報，恆春有57公頃農友已領，如果這次認定符合天災救助，恐無法重覆領；果農認為這次無法開花是暖冬造成，成因有別，立委要求農業部另以專案補助，另延遲性災害限時3個月規定，因作物有不同特性，不能一視同仁，將修法放寬，也呼籲受災農民使用「農業天然災害現地照相App」先照相存證，以利後續申請救助。

屏東縣恆春玉荷包荔枝新枝不開花，民進黨立委徐富癸和國民黨立委蘇清泉昨天不約而同前往勘災，但錯開時間，農改場和農業相關官員連趕兩場。記者潘欣中／攝影
屏東縣恆春玉荷包荔枝新枝不開花，民進黨立委徐富癸和國民黨立委蘇清泉昨天不約而同前往勘災，但錯開時間，農改場和農業相關官員連趕兩場。記者潘欣中／攝影
去年小犬颱風造成恆春玉荷包樹枝嚴重折損，今年開花期驚見新枝不開花只長芽，開花率到目前僅一成，果農預估今年恐減產逾半。記者潘欣中／攝影
去年小犬颱風造成恆春玉荷包樹枝嚴重折損，今年開花期驚見新枝不開花只長芽，開花率到目前僅一成，果農預估今年恐減產逾半。記者潘欣中／攝影

小犬颱風 恆春 農業部

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