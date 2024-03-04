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澎湖最大米包龜吉時龜化 逾3000戶弱勢受惠

中央社／ 澎湖縣4日電

澎湖元宵重頭戲「乞龜」活動，最大隻的4萬3000斤米包龜今天吉時「龜化」。澎湖旅外企業家呂瑞進4度乞得大米包龜，平安米全數分送逾3000戶在地鄉親與弱勢家庭團體「一起呷平安」。

澎湖元宵「乞龜」活動，湖西龍門觀音宮最大隻的4萬3000斤米包龜，今年度由澎湖旅外企業家呂瑞進乞得。今天由觀音宮主委洪瑞達依循傳統科儀後「龜化」（即將一袋袋米包卸下）。

澎湖縣長陳光復率副縣長林皆興、秘書長蔡淇賢、縣議員吳政杰與呂瑞進等人將平安米分送在場民眾。陳光復肯定呂瑞進善心。大米包龜全數分送弱勢團體與民眾，4年來已超過10萬斤，對其企業有成、回饋故鄉公益善舉表達感謝。

4度乞得大米包龜的呂瑞進透露，今年乞得4萬3000斤，明年元宵將加碼4000斤，來到4萬7000斤，預期再度打破元宵節大米包龜記錄。

觀音宮總幹事楊昭武表示，4萬3000斤的米包龜，大小包共6880包，包括澎湖身障協會、台南市博愛老幼協會，以及全鄉中低收入戶，初估逾3000戶受惠。

元宵節 澎湖縣 觀音

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