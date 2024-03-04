勞動部高屏澎東徵才活動 提供逾3200個職缺

因應農曆年後企業大量招募新血、轉職及求職熱潮，勞動部高屏澎東分署3月將在高雄、屏東、台東及澎湖等地共辦理10場徵才活動，邀集逾260家廠商，提供3200個以上的工作機會。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署今天發布新聞稿表示，3月將在高雄、屏東、台東及澎湖等地分區辦理10場徵才活動，邀集鴻海、聯華電子、友達、義大集團及高醫等知名企業，超過260家廠商，提供3200個以上的工作機會。

其中高雄地區將辦理5場徵才活動，3月23日在高雄展覽館辦理「智慧城市」產業主題式徵才，包含鴻海、三元能源科技、義大開發、華泰電子、SGS台灣檢驗科技、友達光電、緲思網絡科技及台郡科技等企業，提供將近800個職缺。

屏東地區則規劃3場徵才活動，其中2場次由屏東就業中心分別於新園鄉、內埔鄉辦理徵才，以巧新科技及鼎基先進材料等汽車及其零件製造業及零售批發業的人才招募為主，提供技術人員、門市人員等將近400個工作機會。

另外，潮州就業中心也於東港地區辦理1場徵才活動，有16家廠商逾250個職缺供選擇，求職者可於活動前先向就業中心報名，活動當日可節省履歷填寫時間。

台東、澎湖地區也各有1場在地徵才活動，包括旅宿業、餐飲業都有人才招募需求，如知本老爺及鹿鳴酒店、澎澄飯店、百世多麗、喜來登及豐國集團等廠商，共有將近360個職缺可選擇。

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署表示，民眾無論是年後求職或轉職，都可善加利用各就業中心辦理的現場徵才活動，透過多家廠商提供面對面應徵機會，求職者可減少個別投遞履歷、等候廠商面試時間，加速找到適合自己的工作職缺。

各場次徵才活動及疫後缺工專案資訊，可上高屏澎東分署官網、台灣就業通網站查詢，或可撥打高屏澎東地區各就業中心（站）由專人協助。