高雄違章工廠合法化 廠家怨花錢耗時

高雄農地違章工廠輔導合法化啟動近4年，申請納管及臨時工廠登記（臨登）轉特定工廠登記（特登）業者共計4354家，至目前僅1100家取得特登，2030年3月19日前取得特登才有合法機會。業者嘆申辦過程常被退件，輔導金已繳數十萬，能否合法沒把握，對未來感到茫然及無奈。經發局表示，7日起在仁武、路竹辦5場主題式說明會，邀請專家逐一釋疑。

「工廠管理輔導法」2019年修正上路，2016年之前既有低汙染未登記工廠可提出申請，不過須在2年內申請納管、3年內提工廠改善計畫，10年內取得特登，之後完成土地變更得以取得合法工廠登記。已取得臨登的工廠不用再送改善計畫書，期程長達20年。

高雄市共4354家提出申請，一般申請納管工廠3365家、臨登轉特登工廠989家。經發局統計，目前已取得特登的工廠家數為1100家，臨登的工廠情況相較單純，已全數獲得特登，一般納管工廠則要提報工廠改善計畫書，僅百家通過審核拿到特登。

為協助業者合法，經濟部長王美花多次到高雄與業者溝通，不過業者情況各異，過去又沒有前例可遵循，挫折感很深。

「政府法令多如牛毛，送件常被推來推去！」高雄田園創新協會理事長李榮坤指出，每年要繳交輔導管理金，申辦常被退件，政府有心納管，就應該要有法令能依循，因為沒有前例可循，承辦人員不敢輕易放行，申請納管至今已經花費數十萬，很怕花錢、花時間，最後無法合法。

立委林岱樺指出，依規定農地工廠要有1.5公尺隔離綠帶，多數業者必須向隔壁農地租或買地，陸續傳出地主喊價超出市場行情；業者每年上繳營運管理金，每家約10萬，目前金額累積至百億，運用不到3億，平均業者合法化要花2千萬，她也建請經濟部調降管理金，不要再增加業者負擔。

經發局長廖泰翔表示，合法化是中央政策，為協助業者了解法規及中央計畫，過去曾於仁武、大寮、產業園區及科學園區辦過說明會，市府一直持續輔導業者。

經發局說明，5場說明會分成說明政府補助、企業永續經營、環保及消防法規等領域內容，每場主講人不同，3月7日下午1點30分在仁武舉辦首場說明會，8日上下午仁武公所各1場，12日上下午路竹區公所各1場。