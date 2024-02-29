20億建大東藝術中心榮景不再 「人潮砍半」場館空蕩蕩

鳳山區大東文化藝術中心12年前落成啟用，因特殊薄膜穹頂與和800席多功能演藝廳與全台首座藝術圖書館，初期每年吸引近300萬觀光人次，連歌手蔡依林都到此拍攝ＭＶ；但園區人潮近年來每每況愈下，去年整年度僅剩123萬人次，園區規劃也頻遭遊客抱怨，包括藝文表演場次少、對孩童寵物不友善等。

當年斥資20億建造的大東藝術中心因巨大的清水模建築和X型的玻璃帷幕，近似熱氣球造型的穹頂下方有噴水池，搭配燈光造景，吸引許多人拍照打卡，12年前開幕時每年約有近300萬人次參觀；根據文化局資料，前年園區受疫情影響剩下113萬人次，去年觀光業復甦，園區整年度仍僅有123萬人次參觀。

大東藝術中心的演藝廳表演場次也遭民眾抱怨數量少，據園區官網顯示，今年1月演藝廳共有10場表演、2月6場表演、3月11場預排表演，多數集中在假日，平日時場館戶外區作為民眾乘涼休憩地，室內部份空蕩蕩，僅有藝術教育中心和台灣首座藝術圖書館可供參觀，民眾表示，藝術中心本身腹地不大，沒有表演時參觀價值很低。

也有民眾認為，整個園區不開放寵物落地，外地遊客或本地飼主無法到園區內遛狗散步，相當不友善，且周遭長年有遊民群聚，隨地便溺和亂丟垃圾造成的環境問題也影響旅客觀感，另外也有民眾抱怨帶孩子到戶外區遊憩遭保全制止，「整個環境沒有要給友善親子的空間，去哪都被驅趕」。

市議員鄭安秝指出，大東藝文中心除了週末的表演外，平日整個中心遊客人數寥寥無幾，晚上時也非常昏暗，沒有活動時幾乎淪為蚊子館，連當地人都不想去；她建議鳳山應該注入「動漫」元素，在大東藝術圖書館中增加動漫類藏書，利用閒置空間舉辦動漫展，讓大東中心成為高雄特色動漫基地中心。