將228傷痛昇華為和解與包容力量 屏東詩帖展盼長出希望的樹
228事件迄今邁入77周年，屏東縣政府今在屏東公園228紀念碑前舉辦「勇氣延續、守護島嶼」紀念音樂會，縣長周春米偕同縣府一級主管，向228受難者先賢致上最崇高的敬意，並與罹難者家屬一同向紀念碑獻花致意。
參與音樂會的家屬中，住恆春墾丁的張林淑汝，數十年從未缺席，面對這段歷史傷痛，更願意樂觀與饒恕看待歷史悲劇，希望下一代能夠了解真相；今天的音樂會邀藍色狂想音樂團隊，演唱黃昏的故鄉、雨夜花、川流不息、望你早歸等多首人權歌曲，用歌聲緬懷歷史，透過溫暖的樂章撫慰每一個受傷的心靈，守護美麗的島嶼。
周春米說，今天的民主和自由是許多先烈們換來的，228八紀念日是讓這一塊土地上的人反省和檢討，象徵著台灣人民「歷劫與再生」，期望將傷痛昇華為和解與包容的力量，同時提醒大家莫忘台灣民主自由的歷史與進程。
屏縣府今年還特別在屏東演武場展出詩人李敏勇「詩的花、希望的樹─字帖裡的島嶼之春」特帖特展，以主題場景傳遞詩帖中的情境與感觸來自大時代風雲的228事件，小至島嶼的南國風光，透過點滴念想，呈現歷史浪潮下篆刻的生命記事，轉化成一方的島嶼之春，以台灣民主化的過程為題材，訴說南國島嶼的故事。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言