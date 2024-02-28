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將228傷痛昇華為和解與包容力量 屏東詩帖展盼長出希望的樹

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府今天在屏東公園228紀念碑前舉辦紀念音樂會，縣長周春米向228受難者致上最崇高敬意，並與罹難者家屬一同向紀念碑獻花。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天在屏東公園228紀念碑前舉辦紀念音樂會，縣長周春米向228受難者致上最崇高敬意，並與罹難者家屬一同向紀念碑獻花。記者潘欣中／攝影

228事件迄今邁入77周年，屏東縣政府今在屏東公園228紀念碑前舉辦「勇氣延續、守護島嶼」紀念音樂會，縣長周春米偕同縣府一級主管，向228受難者先賢致上最崇高的敬意，並與罹難者家屬一同向紀念碑獻花致意。

參與音樂會的家屬中，住恆春墾丁的張林淑汝，數十年從未缺席，面對這段歷史傷痛，更願意樂觀與饒恕看待歷史悲劇，希望下一代能夠了解真相；今天的音樂會邀藍色狂想音樂團隊，演唱黃昏的故鄉、雨夜花、川流不息、望你早歸等多首人權歌曲，用歌聲緬懷歷史，透過溫暖的樂章撫慰每一個受傷的心靈，守護美麗的島嶼。

周春米說，今天的民主和自由是許多先烈們換來的，228八紀念日是讓這一塊土地上的人反省和檢討，象徵著台灣人民「歷劫與再生」，期望將傷痛昇華為和解與包容的力量，同時提醒大家莫忘台灣民主自由的歷史與進程。

屏縣府今年還特別在屏東演武場展出詩人李敏勇「詩的花、希望的樹─字帖裡的島嶼之春」特帖特展，以主題場景傳遞詩帖中的情境與感觸來自大時代風雲的228事件，小至島嶼的南國風光，透過點滴念想，呈現歷史浪潮下篆刻的生命記事，轉化成一方的島嶼之春，以台灣民主化的過程為題材，訴說南國島嶼的故事。

屏東縣政府今天在屏東公園228紀念碑前舉辦紀念音樂會，縣長周春米向228受難者致上最崇高敬意，並與罹難者家屬一同向紀念碑獻花並合影。記者潘欣中／攝影
屏東縣政府今天在屏東公園228紀念碑前舉辦紀念音樂會，縣長周春米向228受難者致上最崇高敬意，並與罹難者家屬一同向紀念碑獻花並合影。記者潘欣中／攝影
屏東演武場今天舉行詩人李敏勇「詩的花、希望的樹-字帖裡的島嶼之春」特展，以主題場景傳遞詩帖中的情境與感觸自大時代風雲的228事件。記者潘欣中／攝影
屏東演武場今天舉行詩人李敏勇「詩的花、希望的樹-字帖裡的島嶼之春」特展，以主題場景傳遞詩帖中的情境與感觸自大時代風雲的228事件。記者潘欣中／攝影
屏東演武場今天舉行詩人李敏勇「詩的花、希望的樹-字帖裡的島嶼之春」特展，以主題場景傳遞詩帖中的情境與感觸自大時代風雲的228事件。記者潘欣中／攝影
屏東演武場今天舉行詩人李敏勇「詩的花、希望的樹-字帖裡的島嶼之春」特展，以主題場景傳遞詩帖中的情境與感觸自大時代風雲的228事件。記者潘欣中／攝影

二二八事件 周春米 屏東縣政府 音樂會

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