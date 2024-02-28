陳其邁主持228追思會 指面對228「咱不會再惦惦（靜默）」

高雄市今舉行228事件77周年追思紀念儀式，盼溫暖和平的曙光遍灑世界，面對不公不義的打壓能無懼向前，市長陳其邁代表市府及市民撫慰受難家屬，他強調歷史可以原諒，但不能忘記，政府道歉，賠償，是起碼的公道，面對228事件，「咱不會再惦惦（靜默）」。

228追思紀念儀式由高雄市兒童合唱團演唱「送你一對翅膀」、「美麗島」2首歌曲揭開序幕，隨後全場默哀1分鐘，最後受難家屬、高雄市府及各界代表獻上野百合，對前行者表達追念與哀悼。

高市二二八關懷協會理事長王文宏認為，228事件是苦難印記，但時下年輕人漸淡忘歷史，甚至安排歡慶活動極不合宜，他希望高市府能針對多處228不義遺址進行標示，紀念受難者。

「暗暝過去，日頭總是會出」，市長陳其邁指228事件是發生在台灣土地的歷史，所有受難家屬、受難者都會將這些事永遠記在心頭，「咱不會再惦惦，並勇敢大聲說出對民主自由的熱愛，市府也一定會打拚，讓下一代記取歷史教訓」。

陳其邁指學運時期參加的首場遊行，即擔任追求228和平公義活動的總指揮，念雄中時若非一名家長提及，不會知道學校紅樓的子彈孔是228事件史跡，因為過去歷史及教科書都未曾提及。過去228事件是禁忌，77年前蔓延全台，當時的大屠殺讓許多外省及台灣菁英面臨白色恐怖，造成很多黑牢，家庭破碎，是一段台灣人苦難的歷史。

陳說，高市府自前市長謝長廷到花媽陳菊，每年228都聚集反思過去歷史的錯誤、不公不義的過程。經故總統李登輝等人努力，228也放假一天，政府要道歉、賠償，這是一個起碼的公道。

高市府在228這天或追求轉型正義的過程，一定會全力落實對人權的保障，勇敢追求歷史公義。77年來台灣已從威權統治過渡為民主自由的國家，在追求人權道路上，任何與228有關的議題，市府一定會堅持表達立場。

陳其邁表示，俄烏戰爭已兩年，台灣面臨的局勢挑戰不會因歷史的演變，責任變輕鬆，挑戰變簡單，相對在民權主義與民主的對抗下，捍衛人民主權價值這條路，尚有很長的路要走。