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高雄輕軌收費首日 日運量僅剩免費期一半

聯合報／ 記者潘奕言／高雄即時報導
高雄輕軌26日開始收費，首日相較於免費期，日運量只剩下一半。記者潘奕言／攝影
高雄輕軌26日開始收費，首日相較於免費期，日運量只剩下一半。記者潘奕言／攝影

高雄輕軌26日開始收費，首日共有2萬6346人次搭乘，相較於免費期，日運量只剩下一半，不過仍比成圓通車前一周的日運量成長了快一倍。高雄捷運公司表示，因只有一天的數字，後續仍要再觀察一段時間，才會更有意義。

高捷統計，輕軌26日收費首日，共吸引2萬6346人次搭乘。因開始收費，加上非假日、黃色小鴨落幕等原因，乘客多以學生、通勤族、長輩為主，只剩下試營運免費期間平均日運量4萬9882人次的52.8%。

不過比起成圓通車前一周的平均日運量1萬7938人次，收費首日增加了8400多人，成長了46%，顯然成圓後的確吸引更多乘客搭乘。

高捷表示，對於運量成長也是肯定的，因只有一天資料，後續會再繼續觀察一段時間，數字才更有意義，也能更準確評估乘客動態，相信未來乘客數仍會正向成長。

高捷 高雄輕軌 黃色小鴨

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