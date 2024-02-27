奇幻大津光影秀帶旺 高樹蜜棗銷量多1成

屏東縣政府文化處今年首辦「奇幻大津」光影沉浸體驗，為期1個月衝破3萬人次參觀，為地方產業帶來商機，高樹鄉農會蜜棗銷量即成長10%，打響屏北文化觀光品牌，讓屏東在地人，甚至外地遊客都重新認識大津。

「奇幻大津」活動將光影藝術結合山水瀑布、在地文化與自然地景，打造夜間夢幻森林，農曆年節登場，每天限額1000人，售票一空，吸引各地遊客慕名而來，一票難求，前天閉幕依舊完售，人潮帶來錢潮，大津鄰近的小吃、山產店特別有感。

屏東縣文化處表示，活動期間不少民眾二刷、三刷，有遊客距上次來大津已3、40年，這次來更驚豔，指「夜遊瀑布很特別、很棒的體驗」、「五星好評，水與光之美百看不厭」。

文化處表示，透過光影重新照亮大津，許多曾來過大津的屏東人再踏上步道，找回兒時或求學時期青春記憶，回響超乎預期。

高樹鄉農會總幹事洪銘聰說，年節前後正值蜜棗產季，參加活動的民眾購票即獲贈1顆特級蜜棗，一舉帶動買氣，業績增加1成。活動期間推出的「大津小賣所」，集結各種在地小農與店家，人氣店家「土忠肉包」手作肉包每天熱騰騰開賣均被搶空，銷售破萬顆。新豐村長張享能賣的芋頭冰，也天天賣光光。