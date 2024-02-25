高軟擔心成為內科第二 東南米樂：兩者狀況不同

好市多高雄店因租約到期將遷至80期重劃區，被質疑與高雄軟體科技園區爭用復興四路做唯一聯外道路，高軟廠商因此在園區掛布條抗議，直指不想成為「內科第二」。地主東南米樂表示，高軟下班後幾乎沒有車輛通行，與內科狀況不同。

高軟廠商及員工擔心，好市多新店在高軟南側，只規畫開闢8米寬道路，未來賣場顧客將與高軟同以復興四路為唯一出入道路，原本就有4、5000人的高軟園區交通將大堵塞；並指稱內科就是前車之鑑，交通惡化再怎麼補救都無濟於事。

對此東南米樂回應，軟科內並無住戶，辦公室下班後晚上幾乎沒有車輛通行，怎麼會跟內科一樣？所有交通數據資料都是經科學分析及實測後，經由交通影響評估審議委員會開二次大會後決議的；交通局兩次交通評估後，已核發核定函。

東南米樂表示，商業投資應該要予以支持，更何況好市多還是國際500大的公司。美商依法提出申請建照，所有資料應該都要有科學論證，而非只用假設性字眼。

何況成功路這段路平常車流量就比中華路低很多，新店移到成功路後，反而能降低中華路多間大型商場的車流壓力。