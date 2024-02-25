高雄黃色小鴨創百億商機今謝幕 「5大缺失」引負評 市府：積極改善

高雄黃色小鴨從上月27日一路跨越春節展演，吸引超過800萬人次、近百億商機，雙鴨在港灣的可愛模樣將在今日下午落幕，市府邀請交響樂團舉辦「小鴨歡送趴」；此次高雄觀光局運用市府燈會經費打造此活動，議員和民眾指出，整體規劃仍有不足之處，包括交通、商品售價、遊樂園規定等，市府回應當下都已有積極檢討改善。

黃色小鴨周邊馬路進行交通管制，愛河西側為公園路以南、七賢路以東，愛河東側為五福路、四維路以南，英雄路、永平路、苓南前路以西許多路口，都在路口處利用三角錐布置柵欄，巷弄內則是單側管制通行「只出不進」，不少民眾抱怨事前宣導不佳，到了現場才知道無法進入，相當不便。

另外，基層員警需在會場24小時輪班看守，有警方私下控訴變成免費保全，值勤整日時還沒有便當，議員白喬茵以觀光局950萬標案說明書質疑，廠商有責任在場域周邊安排足量人力；觀光局解釋，活動現場另有聘用24小時保全巡查場域，警局會贏勤務規畫會依人潮車流滾動修正，減輕同仁負荷。

再者，高雄流行音樂中心為結合高雄燈會概念，設置「金呱閃閃」燈光展演，每晚6點至10點、每30分鐘演出一場燈光秀，不過有住在港灣附近的民眾抱怨，燈光至半夜12點還在閃爍，甚至有光束射進住家內，文化局當時解釋是在展演束後做燈光調控測試，已避開週邊居住區域，調整完畢後會照時關閉燈光。

觀光局在黃色小鴨周邊碼頭打造冬日遊樂園，主打大型黃色球池與多種氣墊樂園，但不少民眾批樂園設設施每半小時為一場次，每場發票券，但排隊人潮太多，一張票幾乎只能玩一項設施，認為誠意不夠；市府事後緊急更改成假日發放「日光券」及「星光券」，該券每場次3小時，能一票玩到底，不限設施及次數。

看準小鴨商機，高雄港攤商推出各式小鴨商品，尤以小鴨造型髮夾最吸睛，有攤商坦言過年期間一日能賣出600個，一日能賺進3萬，不過民眾質疑髮夾價差範圍大，從一個50元、80元到3個100元都有，活動末期甚至出現一個8元，皆由攤商漫天喊價，網路上更甚傳大陸批發價僅4元，售價成一片亂象。